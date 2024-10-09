Сбой

Сбой в сетях Cloudflare 5 декабря 2025 г.

2025-12-05

5 декабря 2025 г. в сетях Cloudflare произошел значительный сбой трафика, начавшийся приблизительно в 08:47 по времени UTC. Полное устранение инцидента заняло примерно 25 минут. Приносим извинения за негативные последствия, которые возникли как у наших клиентов, так и у других интернет-пользователей. Инцидент не был вызван атакой, а произошел из-за применения изменений конфигурации для устранения недавней общеотраслевой уязвимости, затрагивающей серверные компоненты React....

Как Facebook исчез из Интернета

2021-10-04

TrendsСбойBGPDNSFacebook

Сегодня в 15:51 UTC мы открыли внутренний инцидент под названием "DNS-поиск для Facebook возвращает SERVFAIL", поскольку забеспокоились, что что-то не так с нашим DNS-резолвером 1.1.1.1. Мы уже собирались сделать пост на нашей публичной странице состояния, но ...