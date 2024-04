Relatório sobre ameaças DDoS no terceiro trimestre de 2023

30/10/2023

No último trimestre, os ataques DDoS aumentaram 65%. As empresas de jogos e apostas foram as mais atingidas e a Cloudflare mitigou milhares de ataques DDoS hipervolumétricos. O maior atingiu um pico de 201 milhões de rps ...