Difendere l'integrità della rete: perché Cloudflare contesta la sanzione dell'AGCOM su "Piracy Shield"

2026-03-16

Cloudflare ha presentato ricorso contro una sanzione di 14 milioni di euro inflitta dalle autorità italiane per il caso "Piracy Shield", un sistema che impone ai provider di bloccare contenuti in assenza di una reale supervisione. Stiamo contestando questo sistema per proteggere Internet da blocchi indiscriminati sproporzionati e dalla mancanza di un giusto processo. ...