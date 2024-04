Promesse de la technologie - Faits marquants de DEF CON China 1.0

05/06/2019

DEF CON est l’une des plus grandes et des plus anciennes conférences sur la sécurité au monde. L'année dernière, elle a lancé un événement bêta en Chine dans le but de rapprocher les communautés locales en charge de la sécurité. ...