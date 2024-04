Gedachten over de GDPR ter gelegenheid van de Dag van de Privacy 2024

26-01-2024

Op de Dag van de Privacy 2024 beantwoorden we de oproep van de EU-Commissie om na te denken over hoe de GDPR in de praktijk heeft gewerkt door te wijzen op twee manieren waarop de GDPR is toegepast die de privacy van mensen daadwerkelijk kunnen schaden ...