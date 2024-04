Join Cloudflare & Yandex at our Moscow meetup! Присоединяйтесь к митапу в Москве!

2 min read

Photo by Serge Kutuzov / Unsplash

Are you based in Moscow? Cloudflare is partnering with Yandex to produce a meetup this month in Yandex's Moscow headquarters. We would love to invite you to join us to learn about the newest in the Internet industry. You'll join Cloudflare's users, stakeholders from the tech community, and Engineers and Product Managers from both Cloudflare and Yandex.

Cloudflare Moscow Meetup

Tuesday, May 30, 2019: 18:00 - 22:00

Location: Yandex - Ulitsa L'va Tolstogo, 16, Moskva, Russia, 119021

Talks will include "Performance and scalability at Cloudflare”, "Security at Yandex Cloud", and "Edge computing".

Speakers will include Evgeny Sidorov - Deputy Head of Services Security Team at Yandex, Ivan Babrou, Performance Engineer at Cloudflare, Alex Cruz Farmer, Product Manager for Firewall at Cloudflare, and Olga Skobeleva, Solutions Engineer at Cloudflare.

Agenda:

18:00 - 19:00 - Registration and welcome cocktail

19:00 - 19:10 - Cloudflare overview

19:10 - 19:40 - Performance and scalability at Cloudflare

19:40 - 20:10 - Security at Yandex Cloud

20:10 - 20:40 - Cloudflare security solutions and industry security trends

20:40 - 21:10 - Edge computing

Q&A

The talks will be followed by food, drinks, and networking.

View Event Details & Register Here »

We'll hope to meet you soon.

Разработчики, присоединяйтесь к Cloudflare и Яндексу на нашей предстоящей встрече в Москве!

Cloudflare сотрудничает с Яндексом, чтобы организовать мероприятие в этом месяце в штаб-квартире Яндекса. Мы приглашаем вас присоединиться к встрече посвященной новейшим достижениям в интернет-индустрии. На мероприятии соберутся клиенты Cloudflare, профессионалы из технического сообщества, инженеры из Cloudflare и Яндекса.

Вторник, 30 мая: 18:00 - 22:00

Место встречи: Яндекс, улица Льва Толстого, 16, Москва, Россия, 119021

Доклады будут включать себя такие темы как «Решения безопасности Cloudflare и тренды в области безопасности», «Безопасность в Yandex Cloud», “Производительность и масштабируемость в Cloudflare и «Edge computing» от докладчиков из Cloudflare и Яндекса.

Среди докладчиков будут Евгений Сидоров, Заместитель руководителя группы безопасности сервисов в Яндексе, Иван Бобров, Инженер по производительности в Cloudflare, Алекс Круз Фармер, Менеджер продукта Firewall в Cloudflare, и Ольга Скобелева, Инженер по внедрению в Cloudflare.

Программа:

18:00 - 19:00 - Регистрация, напитки и общение

19:00 - 19:10 - Обзор Cloudflare

19:10 - 19:40 - Производительность и масштабируемость в Cloudflare

19:40 - 20:10 - Безопасность в Яндекс.Облаке

20:10 - 20:40 - Решения безопасности Cloudflare и тренды в области безопасности

20:40 - 21:10 - Примеры Serverless-решений по безопасности

Q&A

Вслед за презентациям последует общение, еда и напитки.

Посмотреть детали события и зарегистрироваться можно здесь »

Ждем встречи с вами!