Cloudflare obtient la nouvelle certification de confidentialité ISO/IEC 27701:2019. Voici ce que cela signifie pour vous.

21/04/2021

Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitement de données. ...