Nuestro compromiso constante con la privacidad de la resolución de DNS público 1.1.1.1

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Hoy, hace exactamente 8 años, lanzamos la resolución de DNS público 1.1.1.1 , con la intención de crear la resolución más rápida del mundo y la más privada. Sabíamos que la confianza lo es todo para un servicio que gestiona la "agenda telefónica de Internet". Por eso, en el lanzamiento, asumimos el compromiso único de confirmar públicamente que estamos haciendo lo que dijimos que haríamos con los datos personales. En 2020, contratamos a una empresa independiente para que revisara nuestro trabajo , en lugar de solo pedirte que confiaras en nuestra palabra. Compartimos nuestra intención de actualizar estos exámenes en el futuro. También pedimos a otros proveedores que hicieran lo mismo, pero, hasta donde sabemos, ningún otra resolución pública importante ha sometido sus prácticas de privacidad de DNS a un examen independiente.

En el momento de la revisión de 2020, la resolución 1.1.1.1 tenía menos de dos años, y el propósito del examen era demostrar que nuestros sistemas cumplían todos los compromisos que asumimos sobre el funcionamiento de nuestra resolución 1.1.1.1, incluso aquellos que no afectaban a los datos personales ni a la privacidad del usuario.

Desde entonces, la infraestructura tecnológica de Cloudflare ha crecido significativamente tanto en escala como en complejidad. Por ejemplo, creamos una plataforma completamente nueva que impulsa nuestra resolución 1.1.1.1 y otros sistemas DNS. Por lo tanto, consideramos que era fundamental revisar nuestros sistemas, y nuestros compromisos de privacidad de la resolución 1.1.1.1 en particular, una vez más con una revisión rigurosa e independiente.

Hoy compartimos los resultados de nuestro examen de privacidad más reciente realizado por la misma empresa de contabilidad Big 4. Su examen independiente está disponible en nuestra página de cumplimiento normativo .

Luego de la conclusión del año calendario 2024, comenzamos nuestro proceso integral de recopilación y preparación de evidencia para nuestros auditores independientes. El examen demoró varios meses y requirió que muchos equipos de Cloudflare aportaran pruebas que respalden la eficacia de nuestros controles de privacidad. Tras la finalización del examen de los auditores independientes, nos complace compartir el informe final, que garantiza que el cumplimiento de nuestros compromisos: nuestros sistemas son tan privados como prometimos. Lo que es más importante, nuestras garantías de privacidad básicas para la resolución 1.1.1.1 permanecen sin cambios y han sido confirmadas por una revisión independiente:

Cloudflare no venderá ni compartirá los datos personales de los usuarios de la resolución pública con terceros ni utilizará los datos personales de la resolución pública para dirigir anuncios a ningún usuario.

Cloudflare solo retendrá o utilizará lo que se solicite, no la información que identifique quién la solicita.

Las direcciones IP de origen se anonimizan y se eliminan en 25 horas.

También queremos ser transparentes en dos puntos. Primero: como explicamos en nuestro blog de 2020 en el que anunciamos los resultados de nuestro examen anterior , los paquetes de red muestreados aleatoriamente (como máximo el 0,05 % de todo el tráfico, incluida la dirección IP de consulta de los usuarios de la resolución pública 1.1.1.1) se utilizan únicamente para solucionar problemas de red y mitigación de ataques.

En segundo lugar, el alcance de este análisis se centra exclusivamente en nuestros compromisos de privacidad. En 2020, nuestro primer examen revisó todas nuestras representaciones, no solo nuestros compromisos de privacidad, sino también nuestra descripción de cómo manejaríamos los datos de registro de transacciones y depuración anonimizados ("Registros de resolución pública") para el funcionamiento legítimo de nuestra resolución pública y fines de investigación. Con el tiempo, los usos de estos datos para hacer cosas como potenciar Cloudflare Radar , que se lanzó después de nuestro examen inicial de 1.1.1.1, han cambiado la forma en que tratamos esos registros, a pesar de que no hay impacto en la información personal o la privacidad.

Como señalamos en la primera revisión hace 6 años : nunca hemos querido saber qué hacen las personas en Internet, y hemos tomado medidas técnicas para asegurarnos de que no podamos saber. En Cloudflare, creemos que la privacidad debería ser la norma. Al someternos proactivamente a estos exámenes independientes, esperamos establecer un estándar para el resto de la industria. Creemos que todos los usuarios, ya sea que naveguen por la web directamente o implementen un agente de IA en su nombre, merecen una Internet que no rastree sus movimientos. Asimismo, Cloudflare mantiene firmemente el compromiso establecido en nuestra Política de privacidad de que no combinaremos ninguna información recopilada de las consultas de DNS a la resolución 1.1.1.1 con ningún otro dato de Cloudflare o de terceros en modo alguno que pueda usarse para identificar usuarios finales individuales.