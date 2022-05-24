Cloudflare أهداف نمو طموحة في الأسواق الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا

يشرفني الانضمام لشركة Cloudflare في منصب العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا. حيث أؤمن بأهمية وطموح رؤية شركة Cloudflare المتمثلة في توفير خدمة إنترنت أفضل تتسم بالسرعة والأمان والموثوقية لجميع المستخدمين. وهو بالتأكيد هدف واعد حيث أتطلع بخبرتي التي تمتد على مدار أكثر من عقدين من العمل في مجال الأمن السيبراني إلى المساهمة الفعالة في تحقيق ذلك. ومما يجدر ذكره أن أعمال شركة Cloudflare ترتبط بتقديم محتوى سريع عبر شبكة الحوسبة السحابية بأكثر الطرق موثوقية وأمانًا، وبما يمثل 20% على الأقل من حركة الإنترنت العالمية. وتستطيع الشركة تلبية احتياجات مختلف المؤسسات (كالشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام ومنظمات الخدمات الاجتماعية) ودعمها لتحقيق النمو الذي تنشده.

تعُد منطقة الشرق الأوسط وتركيا من الأسواق الناشئة وتتميز التركيبة السكانية فيها بغالبية من الشباب ومن صغار السن، حيث تشير الاحصائيات إلى أن 70% من السكان هم دون سن 30 عامًا. وتحظى هذه الشريحة من الشباب بتطلع كبير للدراسة والمعرفة والوصول إلى المحتوى. ويعكس هذا الواقع الإقبال على استخدام الإنترنت بشكلٍ هائل، وكذلك تسارع مبادرات التحوّل الرقمي بشكل كبير على مدى العامين الماضيين؛ ويمثل هذا الاتجاه فرصة لشركة Cloudflare تضيف من خلالها قيمة كبيرة إلى الأعمال والمؤسسات الإقليمية ويعزز في الوقت ذاته عملها وحصتها السوقية.

إن تحقيق الريادة ودخول أسواق جديدة للشركات إقليمياً وتحقيق النمو في الأعمال لمزودي البرامج والتكنولوجيا العالميين هو من أهم أهدافي طوال مسيرتي المهنية وأتطلع إلى دعم Cloudflare لتحقيق الريادة وزيادة حصتها في هذه الأسواق السريعة النمو والديناميكية.

هذا وقد ساهمت خلال السنوات الماضية من عملي لدى كبرى الشركات العالمية المزودة لتكنولوجيا أمن المعلومات على بناء وتوسيع أعمالها في الأسواق الناشئة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وتركيا. حيث وقبل انضمامي إلى Cloudflare، شغلت منصب العضو المنتدب ورئيس المبيعات للأسواق الناشئة في CyberRes، وهي وحدة خط أعمال الأمن السيبراني لدى شركة MicroFocus وقد شمل نطاق تطوير عمل الشركة ومبيعاتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل وروسيا وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا الوسطى والشرقية. وقبل ذلك، توليت منصب الرئيس التنفيذي لشركة StarLink Value Added Distribution والتي شملت أعمالها أسواق 22 دولة وبحجم أعمال سنوية تقارب قيمتها 500 مليون دولار. علاوة على ذلك، شغلت العديد من المناصب القيادية لدى كبرى الشركات المزودة للتكنولوجيا وحلول أمن المعلومات وشملت Symantec و BlueCoat و Fortinet و CyberGuard.

إذن بعد كل هذه الخبرة ، لماذا انضممت إلى Cloudflare؟

لدى طموح دائم بإطلاق عمليات بدء التشغيل للشركات الواعدة في المنطقة. وبناء وتطوير وإدارة فرق العمل المؤهلة لتستطيع تحقيق النمو المتزايد والأهداف المستقبلية وكذلك دعم العملاء بالدرجة المناسبة. ومما يجدر ذكره أن هذه المنطقة تتألف من 13 دولة تحظى باقتصاد سريع النمو وموجّه نحو الابتكار ما يوفر فرصة نمو فريدة لشركة Cloudflare. ويمكنني أن أقول بكل ثقة إن أسواق الشرق الأوسط وتركيا في الوقت الحاضر في طليعة تطبيق التكنولوجيا واستخداماتها ومن الأوائل في مجال التقنيات الإحلالية على النطاق العالمي.

وهذا مرجعه إلى العديد من العوامل مثل التحوّل الرقمي الذي تبنته العديد من البلدان من خلال برامج طموحة تحولها إلى اقتصادات رقمية حقيقية. لقد تسارع استيعاب التقنية السحابية على مدى السنوات القليلة الماضية في المنطقة وتم وضع الأطر التنظيمية اللازمة وسياسات الامتثال ذات الصلة بهدف دفع المؤسسات إلى المرحلة التالية من الاستفادة من فوائد هذه التقنية السحابية. إن هذا التحوّل يدفعه بقوة كما ذكرنا سابقًا، التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب بما لديها من نهم قوي للمحتوى، سواءً كان محتوى الألعاب والترفيه أو التعليم أو الرياضة أو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وبالتأكيد فقد لعبت جائحة فيروس كورونا الأخيرة دورًا رئيسيًا في بناء هذا الزخم وزيادة الحاجة الملحة لتسريع هذا التحوّل.

إن الزيادة المتوازية في التهديدات الإلكترونية والانتهاكات الأمنية المرتبطة بها تجعل Cloudflare في وضعٍ فريد لتقديم المحتوى المطلوب بطريقة موثوقة وسريعة وكذلك آمنة للأفراد والشركات والقطاع العام على حدٍ سواء مما يُسهم في رفع مستويات الإنتاجية والأداء ويقلل من التعقيدات التشغيلية لدى هؤلاء المستخدمين.

ومن هذا المنطلق، قامت Cloudflare ببناء شبكة وبنية تحتية عالمية عبر 275 مدينة حول العالم، منها 27 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، مما يوفر قدرة الاتصال ذاتها بأداء 50 ميلي ثانية لأكثر من 95% من العملاء. إن مسار الابتكار هو فعلا مذهل. فإلى جانب أفضل حلول الأمن السيبراني من خلال منصة Cloudflare One، التي تستخدم بنية حافة خدمة الوصول الآمن (SASE)، وهي منصة الشبكة كخدمة صفرية الثقة تربط المستخدمين ديناميكيًا بموارد المؤسسة وتوظف عناصر تحكم أمنية قائمة على الهوية ويتم إتاحتها بالقرب من المستخدمين أينما كانوا. ونوفر كذلك منصة تطوير قوية ومفتوحة من خلال Cloudflare Workers. وأدعوكم بمناسبة أسبوع المنصات، إلى الاطلاع على أحدث إعلاناتنا بهذا الخصوص.

استشراف المستقبل

لقد تيقنت وبعد التواصل مع العديد من العملاء في المنطقة، أنه حاليًا، وأكثر من أي وقت مضى، يحتاج العملاء إلى توجيه جهودهم نحو توسيع العمليات من خلال التركيز على أهدافهم ورسالتهم الأساسية دون مواجهة تحديات متطلبات التكنولوجيا. وأنا على ثقة أن Cloudflare أحد أكثر الشركات العالمية ابتكارًا في هذا المضمار وفي التركيز على متطلبات العملاء. إن رسالتنا ليست مقتصرة على التكنولوجيا فحسب، بل تشمل بناء شبكة إنترنت سريعة وموثوقة وآمنة تخدم أقصى عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة كذلك.

أتطلع إلى المساهمة الفعالة في مستقبل التحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا من خلال تقديم الحلول التي تدعم جميع المشاريع المبتكرة القائمة أو الناشئة .

أن شركة Cloudflare تحظى بثقافة مؤسسية استثنائية ترتكز إلى قيم أساسية مثل التنوع والموثوقية والتعاون والابتكار والشفافية. وأحد أهدافي هو بناء فريق عمل ناجح من خلال تمكين أعضاء الفريق الحاليين وجذب المواهب المستقبلية للمساهمة في هذه الرحلة. ولذلك، نتيح الفرصة لكل المؤهلين من ذوي الكفاءة والطموح بالانضمام إلى فريق عمل الشركة حيث بالإمكان المتابعة عن طريق رابط الوظائف الجديدة لدينا.

أفتخر بإطلاق قاعدة أعمالنا الإقليمية من دبي مع التخطيط لتوسعات إقليمية إضافية في المستقبل. تمتلك Cloudflare حاليًا 27 مركزًا للبيانات موزعة عبر المدن الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ولديها خطط لإضافة المزيد في المستقبل القريب مثل مركز بيانات جدة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. ونسعى من خلال ذلك لمواكبة النمو في الطلب الذي نتوقعه وتحقيق الريادة لعلامة Cloudflare التجارية في المنطقة.

