Отмечаем 12-летие Project Galileo

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В этом месяце исполняется 12 лет со дня запуска амбициозного проекта Cloudflare, основанного на простой идее: никто не должен оставаться без доступа к сети лишь потому, что так решил кто-то более влиятельный. Сегодня Project Galileo обеспечивает бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности для более чем 3400 веб-сайтов, принадлежащих журналистам, правозащитникам и другим некоммерческим организациям в 120 странах. Мы по-прежнему верим, что лучший Интернет — это пространство, где каждый человек со своей идеей может выйти на глобальную аудиторию.

Каждый год в годовщину Project Galileo мы объявляем о новых продуктах, программах и стратегических партнерствах. В ознаменование нашей 12-й годовщины в этом году мы публикуем первый комплексный отчет о кибератаках на гражданское общество, выпускаем примеры из практики с анализом потребностей в безопасности 16 участников Project Galileo, а также объявляем о новых партнерах проекта.

Представляем новый ежегодный отчет о кибератаках на гражданское общество во всем мире

Поскольку сегодня Project Galileo включает 3400 доменов, принадлежащих организациям в более чем 120 странах, Cloudflare имеет доступ к уникальным данным о киберугрозах, атаках и тенденциях, нацеленных на гражданское общество — важнейшую опору мировой демократии. Кроме того, поскольку сеть Cloudflare охватывает более 335 городов в 125 странах и защищает более 20 % всего веба, мы также смогли сравнить атаки на гражданское общество с атаками на Интернет в целом. С полным отчетом можно ознакомиться здесь.

Данные за этот год показывают, что организации гражданского общества подвергались атакам чаще и зачастую более интенсивно, чем другие пользователи Интернета. Кибератаки часто совпадали с критическими моментами в работе гражданского общества, такими как публикация журналистских расследований или проведение публичных кампаний. Наши ключевые выводы:

DDoS-атаки стали наиболее распространенной киберугрозой для гражданского общества. Их главной особенностью была продолжительность: некоторые из них длились днями и неделями.

Организации гражданского общества сталкивались с попытками эксплуатации уязвимостей сайтов более чем в семь раз чаще, чем другие клиенты Cloudflare. Медиаорганизации пострадали непропорционально сильно.

Журналисты, работающие в изгнании, сталкивались с уровнем вредоносного трафика почти в четыре раза выше, чем журналистские организации в целом.

Почти 10 % всех электронных писем, которые Cloudflare обрабатывала для организаций гражданского общества, содержали потенциально фишинговые материалы.

Мы завершаем отчет призывом к действию: обеспечить простую и доступную кибербезопасность для всех, повысить прозрачность в отношении кибератак и отключений Интернета, а также по умолчанию внедрить ИИ и постквантовую защиту в инструменты безопасности. Мы надеемся, что данный отчет станет полезным ресурсом для гражданского общества, лиц, принимающих решения, и широкой общественности, стремящихся понять кибератаки и эффективно на них реагировать. В дальнейшем мы планируем публиковать этот отчет ежегодно, чтобы отслеживать динамику киберугроз с течением времени.

В дополнение к отчету Cloudflare опубликовала следующие примеры из практики , которые дают дополнительный контекст о потребностях каждой организации в области безопасности.

Приветствуем новых партнеров

Успех Project Galileo напрямую зависит от работы его 59 партнеров из гражданского общества. Заявку каждой организации на участие в программе рассматривает и одобряет один из этих партнеров. Эти команды добровольно делятся своим временем и экспертизой, часто рассматривая по несколько заявок в день, чтобы наши услуги получали действительно нуждающиеся организации.

Со временем эти партнерские отношения не только помогли Project Galileo стать той масштабной программой, какой мы знаем ее сегодня, но и дали старт совершенно новым инициативам. Среди них — наше партнерство в сфере безопасности электронной почты с Protect.ngo (ранее CyberPeace Institute) и поддержка проекта Giga от ЮНИСЕФ по мониторингу качества интернет-связи в государственных школах.

Уже несколько лет одна из главных целей Project Galileo — поддержать как можно больше организаций за пределами Северной Америки и Европы. Частью этих усилий стало участие в региональных мероприятиях — например, в конференциях RightsCon, прошедших в Коста-Рике (2023 г.) и на Тайване (2025 г.), — где мы смогли напрямую взаимодействовать с местными организациями по защите цифровых прав. Мы также привлекли новых партнеров, которые открывают для программы доступ к своим активным сообществам и наработанным связям. Например, в прошлом году мы представили двух новых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе: EngageMedia и OpenCulture Foundation.

Поскольку недавно мы добавили в Project Galileo новые инструменты, помогающие местным новостным изданиям защищать свой контент от программ-обходчиков на основе ИИ, в этом году в фокусе нашего партнерства стали объединения, поддерживающие журналистов. В связи с этим мы с гордостью представляем трех наших новых партнеров:

Организация Описание Страна/регион ведения деятельности International Center for Journalists Некоммерческая организация, нацеленная на поддержку качественной независимой журналистики. Предоставляет обучение, стипендии, наставничество и финансовую поддержку журналистам, помогая им эффективно использовать цифровые технологии. Базируется в США и поддерживает журналистов в более чем 180 странах мира. Media Cluster Norway Инновационный хаб, ориентированный на медиатехнологии нового поколения. Предоставляет пространства для совместной работы, финансирование, инкубационные программы и нетворкинг для более чем 100 авторов и местных редакций. Норвегия NGO-ISAC Некоммерческая сеть, нацеленная на защиту гражданского общества от киберугроз. Обеспечивает сбор и анализ информации об угрозах, координацию защиты, обучение и поддержку своей сети из более чем 1000 некоммерческих организаций. США

Продолжаем защищать гражданское общество по всему миру

Публикуемый сегодня новый отчет, примеры из практики и новые партнеры направлены на достижение ключевой цели Project Galileo: гарантировать, что кибератаки не смогут заставить замолчать организации, работающие в таких уязвимых и критически важных сферах, как журналистика и права человека.