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Отмечаем 12-летие Project Galileo

2026-06-18

5 мин. чтения
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В этом месяце исполняется 12 лет со дня запуска амбициозного проекта Cloudflare, основанного на простой идее: никто не должен оставаться без доступа к сети лишь потому, что так решил кто-то более влиятельный. Сегодня Project Galileo обеспечивает бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности для более чем 3400 веб-сайтов, принадлежащих журналистам, правозащитникам и другим некоммерческим организациям в 120 странах. Мы по-прежнему верим, что лучший Интернет — это пространство, где каждый человек со своей идеей может выйти на глобальную аудиторию. 

Каждый год в годовщину Project Galileo мы объявляем о новых продуктах, программах и стратегических партнерствах. В ознаменование нашей 12-й годовщины в этом году мы публикуем первый комплексный отчет о кибератаках на гражданское общество, выпускаем примеры из практики с анализом потребностей в безопасности 16 участников Project Galileo, а также объявляем о новых партнерах проекта.

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Представляем новый ежегодный отчет о кибератаках на гражданское общество во всем мире

Поскольку сегодня Project Galileo включает 3400 доменов, принадлежащих организациям в более чем 120 странах, Cloudflare имеет доступ к уникальным данным о киберугрозах, атаках и тенденциях, нацеленных на гражданское общество — важнейшую опору мировой демократии. Кроме того, поскольку сеть Cloudflare охватывает более 335 городов в 125 странах и защищает более 20 % всего веба, мы также смогли сравнить атаки на гражданское общество с атаками на Интернет в целом. С полным отчетом можно ознакомиться здесь.

Данные за этот год показывают, что организации гражданского общества подвергались атакам чаще и зачастую более интенсивно, чем другие пользователи Интернета. Кибератаки часто совпадали с критическими моментами в работе гражданского общества, такими как публикация журналистских расследований или проведение публичных кампаний. Наши ключевые выводы: 

  • DDoS-атаки стали наиболее распространенной киберугрозой для гражданского общества. Их главной особенностью была продолжительность: некоторые из них длились днями и неделями.

  • Организации гражданского общества сталкивались с попытками эксплуатации уязвимостей сайтов более чем в семь раз чаще, чем другие клиенты Cloudflare. Медиаорганизации пострадали непропорционально сильно.

  • Журналисты, работающие в изгнании, сталкивались с уровнем вредоносного трафика почти в четыре раза выше, чем журналистские организации в целом. 

  • Почти 10 % всех электронных писем, которые Cloudflare обрабатывала для организаций гражданского общества, содержали потенциально фишинговые материалы. 

Мы завершаем отчет призывом к действию: обеспечить простую и доступную кибербезопасность для всех, повысить прозрачность в отношении кибератак и отключений Интернета, а также по умолчанию внедрить ИИ и постквантовую защиту в инструменты безопасности. Мы надеемся, что данный отчет станет полезным ресурсом для гражданского общества, лиц, принимающих решения, и широкой общественности, стремящихся понять кибератаки и эффективно на них реагировать. В дальнейшем мы планируем публиковать этот отчет ежегодно, чтобы отслеживать динамику киберугроз с течением времени. 

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В дополнение к отчету Cloudflare опубликовала следующие примеры из практики, которые дают дополнительный контекст о потребностях каждой организации в области безопасности.

Организация

Описание

Страна/регион ведения деятельности

SHARE Foundation

Некоммерческая организация, продвигающая приватность, свободу слова и другие цифровые права.

Сербия 

Hleadaczvirat

Онлайн-платформа/база данных для поиска пропавших и найденных питомцев, которая помогает владельцам связаться с приютами.

Чешская Республика

Iran Watch / The Wisconsin Project

Исследовательский проект по отслеживанию возможностей вооружения Ирана и вопросов нераспространения, реализуемый Висконсинским проектом по контролю над ядерными вооружениями. 

США 

Bulletin of the Atomic Scientists

Некоммерческая медиаорганизация, освещающая ядерные риски, изменение климата и прорывные технологии. 

США

The Royal Meteorological Society

Общество науки о погоде и климате, поддерживающее исследования в области метеорологии, образование и профессиональную аккредитацию.

Великобритания

Project Ainita

Инженерный коллектив, разрабатывающий инструменты и исследования для правозащитных организаций, юристов и активистов в условиях высокого риска.

По всему миру

Ukraine War Archive

Цифровой архив, созданный для документирования и сохранения доказательств военных преступлений и событий войны России против Украины. 

Украина

Our World in Data

Исследования и публикации данных по глобальным проблемам, таким как бедность, здравоохранение и климат. 

Великобритания 

Гаагский институт инноваций в праве

Аналитико-практический центр, ориентированный на создание удобных правовых систем и решение проблем доступа к правосудию по всему миру. 

Нидерланды 

Center for American Progress

Прогрессивный аналитический центр в сфере исследований и продвижения общественной политики. 

США

Sea Shepherd Brazil

Бразильское отделение Sea Shepherd — организации по охране морской среды, защищающей морских животных и экосистемы. 

Бразилия

elTOQUE

Независимое цифровое медиаиздание, освещающее события на Кубе, включая новости, экономику и отслеживание курсов обмена валют. 

По всему миру

Humanitix

Некоммерческая платформа продажи билетов, направляющая сборы за бронирование на благотворительность в области образования и охраны здоровья детей. 

Австралия 

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Глобальная сеть журналистов-расследователей, разоблачающая организованную преступность и коррупцию. 

Нидерланды

Activist Rights

Правовой ресурс для активистов об их правах и юридических рисках во время протестов и общественных кампаний. 

Австралия

China Digital Times

Двуязычный новостной сайт, освещающий цензуру, права человека и политику в Китае. 

США 

Приветствуем новых партнеров 

Успех Project Galileo напрямую зависит от работы его 59 партнеров из гражданского общества. Заявку каждой организации на участие в программе рассматривает и одобряет один из этих партнеров. Эти команды добровольно делятся своим временем и экспертизой, часто рассматривая по несколько заявок в день, чтобы наши услуги получали действительно нуждающиеся организации. 

Со временем эти партнерские отношения не только помогли Project Galileo стать той масштабной программой, какой мы знаем ее сегодня, но и дали старт совершенно новым инициативам. Среди них — наше партнерство в сфере безопасности электронной почты с Protect.ngo (ранее CyberPeace Institute) и поддержка проекта Giga от ЮНИСЕФ по мониторингу качества интернет-связи в государственных школах.

Уже несколько лет одна из главных целей Project Galileo — поддержать как можно больше организаций за пределами Северной Америки и Европы. Частью этих усилий стало участие в региональных мероприятиях — например, в конференциях RightsCon, прошедших в Коста-Рике (2023 г.) и на Тайване (2025 г.), — где мы смогли напрямую взаимодействовать с местными организациями по защите цифровых прав. Мы также привлекли новых партнеров, которые открывают для программы доступ к своим активным сообществам и наработанным связям. Например, в прошлом году мы представили двух новых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе: EngageMedia и OpenCulture Foundation.

Поскольку недавно мы добавили в Project Galileo новые инструменты, помогающие местным новостным изданиям защищать свой контент от программ-обходчиков на основе ИИ, в этом году в фокусе нашего партнерства стали объединения, поддерживающие журналистов. В связи с этим мы с гордостью представляем трех наших новых партнеров:

Организация

Описание

Страна/регион ведения деятельности

International Center for Journalists

Некоммерческая организация, нацеленная на поддержку качественной независимой журналистики. Предоставляет обучение, стипендии, наставничество и финансовую поддержку журналистам, помогая им эффективно использовать цифровые технологии. 

Базируется в США и поддерживает журналистов в более чем 180 странах мира.

Media Cluster Norway

Инновационный хаб, ориентированный на медиатехнологии нового поколения. Предоставляет пространства для совместной работы, финансирование, инкубационные программы и нетворкинг для более чем 100 авторов и местных редакций. 

Норвегия 

NGO-ISAC

Некоммерческая сеть, нацеленная на защиту гражданского общества от киберугроз. Обеспечивает сбор и анализ информации об угрозах, координацию защиты, обучение и поддержку своей сети из более чем 1000 некоммерческих организаций.  

США  

Продолжаем защищать гражданское общество по всему миру 

Публикуемый сегодня новый отчет, примеры из практики и новые партнеры направлены на достижение ключевой цели Project Galileo: гарантировать, что кибератаки не смогут заставить замолчать организации, работающие в таких уязвимых и критически важных сферах, как журналистика и права человека. 

Заглядывая в будущее, мы по-прежнему стремимся находить новые способы расширения защиты для уязвимых групп по всему миру. Если вы хотите защитить свою организацию с помощью Project Galileo, посетите сайт cloudflare.com/galileo.

Мы защищаем целые корпоративные сети, помогаем клиентам эффективно создавать интернет-приложения в глобальном масштабе, ускорять любые веб-сайты или интернет-приложения, отражать DDoS-атаки, не допускать действий хакеров, и можем оказать поддержку на вашем пути к Zero Trust.

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Чтобы узнать больше о нашей миссии, которая состоит в том, чтобы способствовать развитию и совершенствованию Интернета, начните здесь. Если вы ищете новое направление для развития своей карьеры, ознакомьтесь с нашими открытыми позициями.
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