Usar o DNS para estimar o estado mundial da adoção do IPv

14/12/2023

Acompanhe-nos em um experimento onde pretendemos ter uma ideia da adoção do IPv6 no lado do servidor e com que frequência os clientes são realmente (ou provavelmente) capazes de se comunicar com servidores através do IPv6. Para isso, vamos contar com o DNS ...