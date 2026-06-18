Comemorando 12 anos do projeto Galileo

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Há doze anos, neste mês, a Cloudflare lançou um projeto ambicioso baseado em uma ideia simples: as pessoas não deveriam ser desconectadas da internet só porque alguém mais poderoso discorda delas. Hoje, o projeto Galileo oferece acesso gratuito a serviços de segurança cibernética para mais de 3.400 sites pertencentes a jornalistas, defensores dos direitos humanos e outras organizações sem fins lucrativos em 120 países. Continuamos acreditando que uma internet melhor é aquela em que qualquer pessoa com uma ideia possa alcançar um público global.

Todos os anos, no aniversário do projeto Galileo, anunciamos novos produtos, programas e parcerias estratégicas. Para celebrar nosso 12º aniversário este ano, estamos publicando nosso primeiro relatório abrangente sobre ataques cibernéticos direcionados à sociedade civil, divulgando estudos de caso que exploram as necessidades de segurança de 16 participantes do projeto Galileo e anunciando novos parceiros do projeto.

Apresentamos um novo relatório anual sobre ataques cibernéticos contra a sociedade civil global

Como o projeto Galileo inclui agora 3.400 domínios pertencentes a organizações em mais de 120 países, a Cloudflare tem acesso a dados exclusivos sobre ameaças, ataques e tendências cibernéticas direcionadas à sociedade civil, um pilar fundamental da democracia global. Além disso, como a rede da Cloudflare abrange mais de 335 cidades em 125 países e mais de 20% da web está por trás dela, também conseguimos comparar os ataques direcionados à sociedade civil com aqueles que visam a internet de forma mais ampla. O relatório completo pode ser acessado aqui.

Os dados deste ano demonstram que as organizações da sociedade civil foram visadas com mais frequência, e muitas vezes com mais intensidade, do que outros usuários da internet. Os ataques cibernéticos muitas vezes coincidiram com momentos críticos no trabalho da sociedade civil, como a publicação de relatórios investigativos ou a realização de defesa pública. Nossas principais constatações incluem:

Os ataques de DDoS foram a ameaça cibernética mais comum contra a sociedade civil. Sua característica definidora foi a duração, com alguns se estendendo por dias e semanas.

Grupos da sociedade civil enfrentaram tentativas de exploração de vulnerabilidades em seus sites a uma taxa sete vezes maior do que outros clientes da Cloudflare. As organizações de mídia foram afetadas de forma desproporcional.

Jornalistas que atuam no exílio enfrentaram uma taxa de tráfego malicioso quase quatro vezes maior do que a de organizações jornalísticas em geral.

Quase 10% de todos os e-mails processados pela Cloudflare para a sociedade civil continham possível material de phishing.

Concluímos nosso relatório com uma chamada à ação: garantir segurança cibernética simples e acessível para todos, ampliar a transparência sobre ataques cibernéticos e interrupções na internet e incorporar IA e proteções pós-quânticas em ferramentas de segurança por padrão. Esperamos que este relatório sirva como um recurso para a sociedade civil, formuladores de políticas e o público em geral que buscam entender e responder a ataques cibernéticos. Planejamos publicá-lo anualmente, o que nos permitirá comparar as tendências de ameaças cibernéticas ao longo do tempo.

Além do relatório, a Cloudflare divulgou os seguintes estudos de caso qualitativos que contextualizam as necessidades de segurança de cada organização.

Boas-vindas aos novos parceiros

O projeto Galileo conta com seus 59 parceiros da sociedade civil para ser um sucesso. Cada organização que se inscreve no programa é analisada e aprovada por um desses parceiros. Esses grupos oferecem seu tempo e experiência, muitas vezes analisando várias inscrições por dia, para ajudar a garantir que nossos serviços cheguem às organizações que merecem.

Ao longo do tempo, esses relacionamentos não apenas ajudaram a transformar o projeto Galileo no programa que é hoje, como também lançaram iniciativas totalmente novas, como nossa parceria de segurança de e-mail com a Protect.ngo (antigo CyberPeace Institute) ou nosso trabalho de apoio à medição da internet em escolas públicas por meio do projeto Giga da UNICEF.

Por vários anos, um dos objetivos do projeto Galileo tem sido alcançar mais organizações em regiões fora da América do Norte e da Europa. Parte desse esforço tem sido a participação em eventos regionais como a RightsCon na Costa Rica (2023) e em Taiwan (2025) para falar diretamente com organizações locais de direitos digitais. Também demos as boas-vindas a novos parceiros que trazem suas próprias redes e comunidades ativas para o programa. Por exemplo, no ano passado, anunciamos dois novos parceiros na região Ásia-Pacífico: a EngageMedia e a OpenCulture Foundation.

Devido aos novos serviços que adicionamos recentemente ao projeto Galileo para ajudar organizações de notícias locais a proteger seu conteúdo contra crawlers de IA, o foco de nossa parceria este ano foram os grupos que atendem a jornalistas. Para isso, temos o orgulho de anunciar três novos parceiros:

Organização Descrição País/Região de operação International Center for Journalists Organização sem fins lucrativos focada na promoção de um jornalismo independente de alta qualidade. Oferece treinamento, parcerias, orientação e apoio financeiro a jornalistas e é especializada em ajudá-los a utilizar as tecnologias digitais. Com sede nos Estados Unidos e apoiando jornalistas em mais de 180 países. Media Cluster Norway Centro de inovação focado em tecnologia de mídia de última geração. Oferece espaços de pesquisa colaborativa, oportunidades de financiamento, incubação de negócios e eventos de rede para mais de 100 criadores e redações locais. Noruega NGO-ISAC Rede sem fins lucrativos focada em proteger a sociedade civil contra ameaças à segurança cibernética. Fornece inteligência contra ameaças, coordenação defensiva, treinamento e suporte à sua rede de mais de mil organizações sem fins lucrativos. Estados Unidos

Continuar a proteger a sociedade civil em todo o mundo

O novo relatório, os estudos de caso e os novos parceiros de hoje visam alcançar o objetivo fundamental do projeto Galileo: garantir que os ataques cibernéticos não silenciem as organizações que atuam em áreas vulneráveis e essenciais, como jornalismo e direitos humanos.