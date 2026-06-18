12 jaar Project Galileo

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Deze maand twaalf jaar geleden lanceerde Cloudflare een ambitieus project dat was gebaseerd op een eenvoudig idee: mensen mogen niet van het internet worden verwijderd alleen maar omdat iemand met meer macht het niet met hen eens is. Vandaag de dag biedt Project Galileo gratis toegang tot cybersecuritydiensten aan meer dan 3400 websites van journalisten, mensenrechtenverdedigers en andere non-profitorganisaties in 120 landen. Wij blijven ervan overtuigd dat een beter internet iedereen met een idee de kans geeft om een wereldwijd publiek te bereiken.

Elk jaar op de verjaardag van Project Galileo, maken we nieuwe producten, programma’s en strategische partnerschappen bekend. Om ons 12-jarig jubileum dit jaar te vieren, publiceren we ons eerste uitgebreide rapport over cyberaanvallen gericht op het maatschappelijke middenveld, brengen we casestudy's uit die de beveiligingsbehoeften van 16 deelnemers aan Project Galileo onderzoeken en kondigen we nieuwe projectpartners aan.

Een nieuw jaarverslag over cyberaanvallen op het wereldwijde maatschappelijke middenveld

Aangezien Project Galileo inmiddels 3400 domeinen van organisaties in meer dan 120 landen omvat, beschikt Cloudflare over unieke gegevens over cyberdreigingen, aanvallen en trends die gericht zijn op het maatschappelijke middenveld — een cruciale pijler van de wereldwijde democratie. Bovendien bestrijkt het Cloudflare-netwerk meer dan 335 steden in 125 landen en is ruim 20% van het internet daarin ondergebracht, waardoor we ook aanvallen op het maatschappelijke middenveld kunnen vergelijken met aanvallen die meer in het algemeen op het internet zijn gericht. Het volledige rapport staat hier.

Uit de gegevens van dit jaar blijkt dat maatschappelijke organisaties vaker, en vaak ook intensiever, het doelwit waren dan andere internetgebruikers. Cyberaanvallen vielen vaak samen met cruciale momenten in het werk van het maatschappelijke middenveld, zoals het publiceren van onderzoeksjournalistiek of het voeren van publieke belangenbehartiging. Dit zijn enkele van onze bevindingen:

DDoS-aanvallen vormden de meest voorkomende cyberdreiging voor het maatschappelijke middenveld. Het belangrijkste kenmerk was de duur: sommige duurden dagen of zelfs weken.

Maatschappelijke organisaties kregen meer dan zeven keer zo vaak te maken met pogingen om kwetsbaarheden in hun websites te misbruiken dan andere klanten van Cloudflare. Mediaorganisaties werden onevenredig zwaar getroffen.

Journalisten die vanuit ballingschap werkten, kregen te maken met een volume aan kwaadaardig verkeer dat bijna vier keer zo hoog was als bij journalistieke organisaties in het algemeen.

Bijna 10% van alle e-mails die Cloudflare voor maatschappelijke organisaties verwerkte, bevatte mogelijk phishing-materiaal.

We sluiten ons rapport af met een oproep tot actie: zorg voor eenvoudige en betaalbare cyberbeveiliging voor iedereen, vergroot de transparantie over cyberaanvallen en internetblokkades, en integreer AI en post-kwantumbeveiliging standaard in beveiligingstools. We hopen dat dit rapport een hulpmiddel kan zijn voor het maatschappelijke middenveld, beleidsmakers en het brede publiek, voor mensen die inzicht willen krijgen in cyberaanvallen en erop willen reageren. In de toekomst zijn we van plan dit rapport jaarlijks uit te brengen, zodat we de trends op het gebied van cyberdreigingen in de loop der tijd kunnen vergelijken.

Naast het rapport heeft Cloudflare de volgende kwalitatieve casestudy's gepubliceerd, die meer inzicht geven in de beveiligingsbehoeften van elke organisatie.

We verwelkomen nieuwe partners

Het succes van Project Galileo hangt af van de 59 partners uit het maatschappelijke middenveld. Elke organisatie die zich voor het programma aanmeldt, wordt door een van deze partners beoordeeld en goedgekeurd. Deze partners stellen hun tijd en expertise vrijwillig ter beschikking en beoordelen vaak meerdere aanvragen per dag, om ervoor te zorgen dat onze diensten bij de juiste organisaties terechtkomen.

In de loop der tijd hebben deze samenwerkingsverbanden er niet alleen toe bijgedragen dat Project Galileo is uitgegroeid tot het programma dat het nu is, maar hebben ze ook geleid tot geheel nieuwe initiatieven, zoals onze samenwerking op het gebied van e-mailbeveiliging met Protect.ngo (voorheen het CyberPeace Institute) of onze inzet ter ondersteuning van internetmetingen op openbare scholen via het Giga-project van UNICEF.

Al enkele jaren is een van onze doelstellingen voor Project Galileo om meer organisaties in regio’s buiten Noord-Amerika en Europa te bereiken. Daarom hebben we regionale evenementen zoals RightsCon in Costa Rica (2023) en Taiwan (2025) bijgewoond om rechtstreeks met lokale organisaties op het gebied van digitale rechten te spreken. We hebben ook nieuwe partners verwelkomd die hun eigen actieve netwerken en gemeenschappen aan het programma introduceren. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld twee nieuwe partners in de regio Azië-Pacific aangekondigd: EngageMedia en de OpenCulture Foundation.

Vanwege de nieuwe diensten die we onlangs hebben toegevoegd aan Project Galileo om lokale nieuwsorganisaties te helpen hun content tegen AI-crawlers te beschermen, lag de focus van ons partnerschap dit jaar op organisaties die journalisten ondersteunen. Daarom zijn we blij dat we er drie nieuwe partners bij hebben:

Organisatie Beschrijving Land of regio waar de organisatie actief is International Center for Journalists Non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van hoogwaardige onafhankelijke journalistiek. Biedt opleidingen, fellowships, mentorschap en financiële steun aan journalisten, met als specialisatie het helpen van verslaggevers bij het benutten van digitale technologieën. Ondersteunt journalisten in meer dan 180 landen vanuit de Verenigde Staten. Media Cluster Norway Innovatiecentrum gericht op de next-generation mediatechnologie. Biedt ruimtes voor gezamenlijk onderzoek, financieringsmogelijkheden, bedrijfsincubatie en netwerkevenementen voor meer dan 100 creators en lokale nieuwsredacties. Noorwegen NGO-ISAC Een netwerk van non-profitorganisaties dat zich richt op de bescherming van het maatschappelijke middenveld tegen cyberdreigingen. Biedt dreigingsinformatie, coördinatie van verdedigingsmaatregelen, opleidingen en ondersteuning aan een netwerk van ruim 1000 non-profitorganisaties. Verenigde Staten

Wij beschermen het wereldwijde maatschappelijke middenveld

Het nieuwe rapport, de casestudy’s en de nieuwe partners die vandaag worden gepresenteerd, werken allemaal toe naar de fundamentele doelstelling van Project Galileo: ervoor zorgen dat organisaties die actief zijn op kwetsbare, essentiële gebieden zoals journalistiek en mensenrechten niet door cyberaanvallen het zwijgen opgelegd krijgen.