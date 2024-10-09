Allie Funk

12 jaar Project Galileo
2026-06-18
Ter gelegenheid van het 12-jarig jubileum van Project Galileo heeft Cloudflare het allereerste uitgebreide rapport gepubliceerd waarin cyberaanvallen op het maatschappelijke middenveld worden geanalyseerd....
Human Rights Manager, Cloudflare Impact
2026-06-18
Ter gelegenheid van het 12-jarig jubileum van Project Galileo heeft Cloudflare het allereerste uitgebreide rapport gepubliceerd waarin cyberaanvallen op het maatschappelijke middenveld worden geanalyseerd....