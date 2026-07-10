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2021년에는 Smart Tiered 캐시 를 출시했습니다. 아이디어: Cloudflare는 실시간 대기 시간을 기반으로, 라우팅에 가장 적합한 상위 계층 데이터 센터 한 곳을 골라 사이트 뒤에 위치합니다. 하나의 스위치로 Cloudflare 네트워크에서 원본 서버까지 가장 빠른 경로를 찾습니다.

이는 원본 IP가 하나의 고정된 장소에 상주하는 한 작동합니다. 퍼블릭 클라우드 원본은 일반적으로 그렇지 않습니다. IP는 Anycast 또는 지역의 unicast 프런트 엔드 뒤에 위치하므로 하나의 원본 IP가 한 번에 수십 개의 Cloudflare 데이터 센터에 가까운 것처럼 보일 수 있으며, 대기 시간 검사로 인해 문제가 없습니다. Smart Tiered Cache는 이를 안전하게 처리합니다. 확실한 승자가 없으면 여러 상위 계층으로 폴백합니다. 아무것도 중단되지 않습니다. 가장 가까운 계층에서 가치를 발휘할 수 있었던 것, 바로 캐시 효율성을 잃게 되는 것입니다.

Smart Tiered 캐시 for 퍼블릭 클라우드 Regions는 클라우드 지역 힌트를 제공할 수 있도록 하여 이 문제를 해결합니다. 이 힌트를 통해 Cloudflare는 퍼블릭 클라우드 오리진을 올바른 지역에 매핑하고, 원본 IP 자체가 Anycast 또는 모호한 형태로 보이더라도 더 나은 기본 및 폴백 상위 계층을 선택할 수 있습니다.

Cloudflare는 가장 인기 있는 Tiered 캐시 토폴로지를 더욱 스마트하게 만들었습니다

Smart Tiered Cache는 출시된 이후 Cloudflare 고객 사이에서 가장 인기 있는 Tiered Cache 토폴로지가 되었습니다. 모든 요금제에서 무료로 사용할 수 있습니다.

우리가 하는 일의 대부분은 이 기능을 지속해서 개선하는 것을 목표로 합니다. 시간이 지남에 따라 저희는 다음을 포함하여 더 많은 원본 아키텍처를 처리할 수 있도록 Smart Tiered Cache를 확장했습니다.

2024년 11월 : R2용 Smart Tiered Cache : Smart Tiered Cache는 R2 버킷이 실제로 상주하는 위치에 가장 가까운 상위 계층을 자동으로 선택하도록 학습되어 별도의 구성 없이 대기 시간을 줄였습니다.

2025년 1월: 부하 분산을 위한 Smart Tiered Cache : 전체 부하 분산 풀에 대해 최적의 단일 상위 계층을 선택하도록 Smart Tiered Cache를 확장하여 풀의 모든 원본이 동일한 캐시를 공유하여 적중률을 개선했습니다.

이러한 각각의 개선 사항에는고객의 원본 인프라를 이해하고 해당 인프라에 가장 적합한 기능을 자동으로 수행한다는 공통의 목표가 공유되었습니다.

Cloudflare에서 한동안 이 시스템을 개선해 왔지만, 고객들은 여전히 공통적인 불만을 가지고 있었습니다. 원본이 Anycast 또는 지역 unicast 네트워크 뒤에 있는 경우 Smart Tiered Cache가 작동하지 않는 구조였습니다. 그 이유는 Smart Tiered Cache가 원본의 위치를 알 수 없기 때문이었습니다. 그리고 이것은 특이한 경우가 아니었습니다. Anycast IP 뒤의 퍼블릭 클라우드 공급자가 호스팅하는 원본이 인터넷의 일부로 확대되고 있습니다.

오늘 Cloudflare는 AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud에서 호스팅되는 원본의 격차를 해소하려고 합니다.

Anycast 클라우드 원본이 다른 이유

Smart Tiered Cache는 각 Cloudflare 데이터 센터에서 원본 IP 주소까지의 대기 시간을 측정하여 작동합니다. 대기 시간이 가장 짧은 데이터 센터는 원본으로 향하는 모든 캐시의 깔때기들이 통과하는 단일 지점인 상위 계층이 됩니다. 캐시 누락을 한 데이터 센터에 집중시킴으로써 캐시 적중률을 높이고 원본에 대한 연결 수를 줄이며 원본 풀에 대한 대기 시간을 단축할 수 있습니다. 이 방식은 원본에 안정적으로 탐색할 수 있는 고정된 unicast IP 주소가 있을 때 잘 작동합니다.

많은 클라우드 공급자는 부하 분산 장치, 프런트 엔드 서비스, 지역 수신 지점에 Anycast 또는 지역적 unicast 네트워킹을 사용합니다. 이러한 IP를 조사하면 원본이 많은 데이터 센터에 동시에 ‘가까운’ 것으로 나타납니다. 이는 IP 주소가 단일 물리적 원본 위치가 아니라 클라우드 공급자의 프런트 엔드를 나타내기 때문입니다. 여러 Cloudflare 데이터 센터에서 정확히 동일한 IP에 대해 주변의 여러 클라우드 에지에 도달할 수 있으며, 이때 공급자는 요청을 자체 네트워크를 통해 실제 백엔드로 전달합니다. 따라서 Smart Tiered Cache는 최상위 계층 하나를 자신 있게 선택할 수 없습니다.

실제로는 대륙 간에 트래픽이 급증하여 왕복 시간이 추가로 늘어날 수 있습니다. 원본이 클라우드 공급자의 Anycast IP 주소 뒤에 있는 싱가포르에 있다고 가정해 보겠습니다. Anycast의 작동 방식으로 인해 시카고 데이터 센터는 해당 IP에서 가장 낮은 프로브 대기 시간을 보일 수 있습니다. 그러면 Smart Tiered Cache는 시카고를 상위 계층으로 선택합니다. 그 결과, 아시아 최종 사용자의 요청이 인근 Cloudflare 데이터 센터에 도착하여, 대륙을 넘어 시카고의 상위 계층으로 라우팅되고, 시카고호는 원본에서 물건을 가져오면서 두 번 바다를 건너게 됩니다. 이러한 헤어피닝으로 인해 대기 시간이 수백 밀리초 추가되며, 클라우드 호스팅 원본을 사용하는 고객이 가장 꾸준히 보고하는 문제 중 하나입니다.

헤어피닝의 예로는 트래픽이 시카고의 상위 계층으로만 라우팅되어 싱가포르의 원본에서 데이터를 가져오기 위해서만, 불필요하게 대륙을 오가는 왕복 여행이 있습니다.

이 불필요한 대화를 해결하기 위해 Smart Tiered Cache는 물리학의 제약 조건인 빛의 속도를 통해 Anycast 원본을 감지하는 방법을 학습했습니다. Cloudflare는 전 세계 여러 검문소 데이터 센터에서 원본까지 프로브 대기 시간을 측정합니다. 두 체크포인트 데이터 센터의 대기 시간을 합산한 것이 광섬유의 빛이 물리적으로 두 위치 사이를 이동할 수 있는 것보다 빠르다면, 원본은 한 위치가 아니라 여러 위치에서 응답해야 합니다. 이는 Anycast라는 의미입니다.

저희는 여러 Cloudflare 데이터 센터에서 프로브 대기 시간을 비교하여 Anycast 오리진을 감지합니다. 단일 원본 위치에 대해 두 경로가 물리적으로 가능한 것보다 빠른 경우, 원본이 여러 곳에서 응답할 가능성이 높습니다.

Smart Tiered Cache는 Anycast 원본을 감지하면 안전하게 처리합니다. 해당 IP를 단일 상위 계층에 고정하지 않습니다. 대신 여러 상위 계층이 있는 계층형 캐시 토폴로지로 폴백됩니다. 계층형 캐싱은 여전히 작동하지만, 하나의 계층이 아닌 여러 계층에 트래픽을 분산시키면 원본에 도달하는 요청이 많아집니다. 일부 설정의 경우 이는 좋은 거래입니다. 하지만 여러분이 오리진에 가깝고 Anycast IP 뒤에 있는 퍼블릭 클라우드에 상주하는 상위 계층을 원하신다면, 지금까지는 좋은 옵션이 없었습니다.

지역 정보

Cloudflare 대시보드에서 캐싱 > 계층형 캐시 > 원본 구성 으로 이동합니다. 원본 IP를 찾고 "Region Hint 설정"을 클릭하여 클라우드 지역을 알려주세요(예: aws:us-east-1 또는 gcp:europe-west1). Smart Tiered Cache는 그 역할을 대신합니다. 대시보드에서 지역 힌트는 해당 IP의 Anycast가 감지된 원본에만 설정할 수 있습니다.

Tiered Cache 페이지에서 원본 구성 표로 이동하고, 원본 IP 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭하여 지역 힌트를 설정합니다.

한 번에 하나의 IP에만 힌트를 설정하거나, 모든 원본 IP의 클라우드 지역을 한 번에 일괄 편집할 수 있습니다. 대시보드 외에도 APIs와 Terraform을 통해 동일한 구성을 사용할 수 있으므로 기존의 코드형 인프라 워크플로에 통합할 수 있습니다.

우리는 AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud로 출시할 예정이며, 더 많은 공급자가 출시될 예정입니다.

퍼블릭 클라우드 지역을 위한 Smart Tiered 캐시 작동 방식

Cloudflare는 몇 시간마다 지원되는 각 클라우드 공급자로부터 최신 IP 범위 파일을 가져옵니다. 이 파일은 모든 클라우드 지역을 현재의 IP 접두사 세트에 매핑하므로, 공급자가 서브넷을 추가, 제거, 재할당하면 Cloudflare가 이를 선택합니다.

공용 클라우드용 Smart Tiered Cache 시스템 다이어그램

우리는 이러한 서브넷을 15분마다 갱신되는 지속적인 대기 시간 프로빙으로 구축된 상위 계층 데이터베이스와 매칭합니다. 각 클라우드 지역에서 일치하는 서브넷은 각각의 현재 상위 계층 할당에 따라 가중치 투표에 기여합니다. 신호가 가장 강한 상위 계층이 지역의 주요 상위 계층이 됩니다. 기본 PoP와 폴백은 항상 서로 다른 상호 접속 위치(PoP)에서 가져오므로 하나의 PoP가 끊어진다고 두 PoP가 모두 나올 수는 없습니다.

일부 지역에서는 프로브 데이터가 충분하지 않습니다. 예를 들어, 새로운 지역의 클라우드 공급자가 아직 서비스를 출시하고 있거나, 해당 지역에 Cloudflare에 아직 온보딩한 원본이 없으므로 투표를 할 수 없는 경우가 있습니다. 먼저 지리적인 계층 1 PoP에 가장 가까운 위치로 돌아갑니다. 원본이 온라인 상태가 되고 탐사 데이터가 누적되면 해당 지역은 조용히 해당 지리적 추측을 실제 데이터에 기반한 옵션으로 전환합니다.

지금 사용해 보세요. 다음 단계

이 모든 것, 즉 지속적인 탐색, 각 지역에서 가장 좋은 상위 계층의 알고리즘적 선택, 지리적 폴백, PoP 전반의 장애 조치 등 캐시를 위한 최적의 지역을 선택하는 작업은 Cloudflare 측에서 수행해야 합니다. 여러분의 임무는 지역 힌트를 선택하는 것입니다.

Anycast 오리진이 퍼블릭 클라우드에 있는 경우, 지금 이를 켤 수 있습니다. 대시보드에서 캐싱 > 계층형 캐시 > 원본 구성 으로 이동합니다. 원본 IP를 찾고 지역 힌트 설정을 클릭하여 지역을 선택합니다.