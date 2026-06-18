Project Galileo 12주년 기념

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이번 달은 Cloudflare가 단순한 아이디어에서 출발한 야심찬 프로젝트를 시작한 지 12주년이 되는 달입니다. 바로 누군가가 더 큰 권력을 가졌다는 이유만으로 다른 사람을 인터넷에서 배제해서는 안 된다는 생각이었습니다. 오늘날 Project Galileo 는 120개국에 걸쳐 언론인, 인권 옹호자 및 기타 비영리 단체가 운영하는 3,400개 이상의 웹사이트에 무료 사이버 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 우리는 누구나 아이디어만 있다면 전 세계 사용자에게 다가갈 수 있는 인터넷이 더 나은 인터넷이라고 계속 믿고 있습니다.

매년 Project Galileo 기념일에 맞춰 우리는 새로운 제품, 프로그램 및 전략적 파트너십을 발표합니다. 올해 12주년을 기념하여 시민사회 단체를 겨냥한 사이버 공격에 관한 첫 종합 보고서 를 발간하고, 16개 Project Galileo 참여 기관의 보안 요구 사항을 살펴본 사례 연구 를 공개하며, 새로운 프로젝트 파트너를 발표합니다.

전 세계 시민사회를 대상으로 한 사이버 공격에 관한 연례 보고서 공개

Project Galileo는 현재 120개국 이상에 걸쳐 활동하는 조직이 운영하는 3,400개의 도메인을 포함하고 있기 때문에, Cloudflare는 세계 민주주의의 핵심 축인 시민사회를 겨냥한 사이버 위협, 공격 및 동향에 대한 독보적인 데이터를 확보하고 있습니다. 또한 Cloudflare 네트워크는 125개국 335개 이상의 도시를 아우르며 전 세계 웹 트래픽의 20% 이상이 Cloudflare를 거치기 때문에, 시민사회를 겨냥한 공격과 인터넷 전반을 대상으로 한 공격을 비교 분석할 수 있었습니다. 전체 보고서는 여기에서 확인할 수 있습니다.

올해 데이터는 시민사회 단체가 다른 인터넷 사용자보다 더 자주, 그리고 종종 더 강도 높게 공격의 표적이 되었음을 보여줍니다. 사이버 공격은 탐사보도 공개나 공공 정책 옹호 활동과 같은 시민사회의 중요한 활동 시점과 맞물려 발생하는 경우가 많았습니다. 주요 조사 결과는 다음과 같습니다.

DDoS 공격은 시민사회를 겨냥한 가장 흔한 사이버 위협이었습니다. 이러한 공격의 가장 큰 특징은 지속 시간이었으며, 일부는 수일에서 수주 동안 계속되었습니다.

시민사회 단체는 다른 Cloudflare 고객보다 7배 이상 높은 비율로 웹사이트 취약점 악용 시도의 대상이 되었습니다. 특히 언론 기관이 불균형적으로 큰 영향을 받았습니다.

망명 중인 언론인들은 전체 언론 기관 평균보다 거의 4배 높은 수준의 악성 트래픽에 노출되었습니다.

Cloudflare가 시민사회 단체를 위해 처리한 전체 이메일 중 거의 10%에 잠재적인 피싱 콘텐츠가 포함되어 있었습니다.

우리는 보고서의 결론에서 행동을 촉구합니다. 모두가 쉽게 이용할 수 있고 비용 부담이 적은 사이버 보안을 보장하고, 사이버 공격 및 인터넷 차단에 대한 투명성을 확대하며, AI 및 포스트퀀텀 보호 기능을 기본적으로 보안 도구에 내장해야 합니다. 우리는 이 보고서가 사이버 공격을 이해하고 대응하고자 하는 시민사회, 정책 입안자 및 일반 대중에게 유용한 자료가 되기를 바랍니다. 앞으로는 이 보고서를 매년 발간하여 시간의 흐름에 따른 사이버 위협 동향을 비교 분석할 계획입니다.

보고서와 함께 Cloudflare는 각 조직의 보안 요구 사항에 대한 맥락을 제공하는 다음의 정성적 사례 연구 도 공개했습니다.

새로운 파트너를 환영합니다

Project Galileo가 성공할 수 있었던 것은 59개 시민사회 파트너의 지원 덕분입니다. 프로그램에 신청하는 모든 조직은 이들 파트너 중 한 곳의 검토와 승인을 거칩니다. 이 단체들은 자원봉사로 시간과 전문성을 제공하며, 때로는 하루에 여러 건의 신청서를 검토하면서 우리의 서비스가 지원받을 자격이 있는 조직에 제공되도록 돕고 있습니다.

시간이 지나면서 이러한 협력 관계는 Project Galileo를 오늘날의 프로그램으로 성장시키는 데 기여했을 뿐만 아니라, Protect.ngo(구 CyberPeace Institute)와의 이메일 보안 파트너십이나 UNICEF의 Giga 프로젝트 를 통한 공립학교 인터넷 측정 지원과 같은 완전히 새로운 이니셔티브를 탄생시키기도 했습니다.

지난 몇 년 동안 Project Galileo의 목표 중 하나는 북미와 유럽 이외 지역의 더 많은 조직에 다가가는 것이었습니다. 이를 위해 우리는 2023년 코스타리카와 2025년 대만에서 열린 RightsCon과 같은 지역 행사에 참석해 현지 디지털 권리 단체들과 직접 소통해 왔습니다. 또한 자체 네트워크와 커뮤니티를 프로그램에 연결해 줄 새로운 파트너들도 맞이했습니다. 예를 들어 지난해에는 아시아 태평양 지역의 새로운 파트너로 EngageMedia와 OpenCulture Foundation을 발표했습니다.

최근 Project Galileo에 지역 뉴스 기관이 생성형 AI 크롤러로부터 콘텐츠를 보호할 수 있도록 지원하는 새로운 서비스를 추가 함에 따라, 올해는 언론인을 지원하는 단체와의 파트너십에 중점을 두었습니다. 이에 따라 우리는 다음 세 곳의 새로운 파트너를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

조직 설명 운영 국가/지역 International Center for Journalists 고품질 독립 저널리즘 증진에 중점을 둔 비영리 단체입니다. 기자들이 디지털 기술을 활용할 수 있도록 지원하는 데 특화되어 있으며, 교육, 펠로우십, 멘토링 및 재정 지원을 제공합니다. 미국에 본부를 두고 있으며, 180개 이상의 국가에서 활동하는 언론인을 지원합니다. Media Cluster Norway 차세대 미디어 기술에 중점을 둔 혁신 허브입니다. 100개 이상의 콘텐츠 제작자와 지역 뉴스룸을 대상으로 협업 연구 공간, 자금 지원 기회, 비즈니스 인큐베이팅 및 네트워킹 행사를 제공합니다. 노르웨이 NGO-ISAC 사이버 보안 위협으로부터 시민사회를 보호하는 데 중점을 둔 비영리 네트워크입니다. 1,000개 이상의 비영리 단체로 구성된 네트워크에 위협 인텔리전스, 방어 협력, 교육 및 지원을 제공합니다. 미국

전 세계 시민사회 보호 활동 지속하기

오늘 발표한 보고서, 사례 연구 및 신규 파트너십은 모두 Project Galileo의 근본적인 목표를 실현하기 위한 것입니다. 즉, 저널리즘과 인권과 같은 취약하면서도 필수적인 분야에서 활동하는 조직들이 사이버 공격으로 인해 침묵당하지 않도록 하는 것입니다.