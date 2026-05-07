오늘 오후, 우리는 전 세계 팀에 다음 이메일을 보냈습니다. Cloudflare의 핵심 가치 중 하나는 투명성이며, 이번 일이 Cloudflare에 있어 중대한 순간인 만큼 여러분이 이를 우리로부터 직접 듣는 것이 중요하다고 생각합니다.

팀 여러분께,

우리는 Cloudflare의 전 세계 인력을 1,100명 이상 감축하기로 결정했음을 직접 알려드리고자 합니다.

Cloudflare의 업무 방식은 근본적으로 변화했습니다. 우리는 단순히 AI 도구와 플랫폼을 구축하고 판매하는 데 그치지 않습니다. 우리는 우리 스스로 가장 까다로운 고객입니다. Cloudflare의 AI 사용량은 지난 3개월 동안에만 600% 이상 증가했습니다. 엔지니어링부터 HR, 재무, 마케팅에 이르기까지 전사 직원들이 업무를 수행하기 위해 매일 수천 건의 AI 에이전트 세션을 실행하고 있습니다. 이는 우리가 에이전틱 AI 시대에 맞춰 회사를 어떻게 설계할 것인지 의도적으로 고민해야 한다는 뜻입니다. 그래야 고객에게 제공하는 가치를 극대화하고, 모두를 위한 더 나은 인터넷을 구축한다는 우리의 사명을 이어갈 수 있습니다.

오늘은 힘든 날입니다. 이번 결정은 안타깝게도 우리의 사명과 Cloudflare를 세계에서 가장 성공적인 기업 중 하나로 만드는 데 의미 있게 기여한 동료들과 작별해야 함을 의미합니다. 우리는 이번 결정이 떠나는 분들의 개인적인 업무 성과나 재능에 대한 평가가 아니라는 점을 분명히 하고 싶습니다. 대신 우리는 회사 전반의 모든 내부 프로세스, 팀, 역할을 다시 설계하고 있습니다. 오늘의 조치는 비용 절감이나 개인 성과 평가를 위한 것이 아닙니다. 이는 에이전틱 AI 시대에 세계 최고 수준의 고성장 기업이 어떻게 운영되고 가치를 창출해야 하는지를 Cloudflare가 새롭게 정의하는 과정입니다.

이 순간은 회사의 창립자이자 리더로서 우리가 책임져야 하는 일입니다. Matthew는 지금까지 우리가 보낸 모든 오퍼 레터를 직접 발송해왔습니다. 그것은 회사의 성장과 우리의 사명에 합류하는 뛰어난 인재들을 상징하는 일이었기에 항상 기대해온 관행이었습니다. 그렇기에 이번 메시지가 우리 두 사람 외의 누군가로부터 전달되는 것은 옳지 않다고 느꼈습니다. 관리자들을 통해 순차적으로 통보하기보다는, 모든 직원에게 직접 이메일을 보낼 예정입니다.

앞으로 한 시간 이내에 전 세계 모든 팀원은 이번 변화가 자신에게 어떤 영향을 미치는지 설명하는 이메일을 우리 두 사람으로부터 받게 됩니다. 오늘 회사를 떠나는 분들에게는 정보를 즉시 받을 수 있도록 개인 이메일과 Cloudflare 이메일 양쪽으로 안내를 보낼 예정입니다.

우리는 떠나는 팀원들을 올바르게 대우하고, 다른 기업들에서 보아온 수준을 뛰어넘는 방식으로 지원하는 것이 중요하다고 생각합니다. 공감이라는 것은 어려운 결정을 피하는 것이 아니라, 그런 결정을 내렸을 때 사람들을 어떻게 대하느냐에 달려 있다고 믿습니다. 우리가 팀에게 세계 최고 수준을 요구한다면, 그들을 대하는 방식에서도 세계 최고 수준이어야 할 상호적 의무가 있습니다. 우리는 이번 조치의 직접성과 함께 업계 최고 수준의 퇴직 패키지를 제공할 예정입니다. 퇴사하는 직원들에게는 2026년 말까지의 기본급 전액에 해당하는 보상이 포함됩니다. 의료 지원은 국가마다 다르며, 미국에 있는 경우 올해 말까지 지원을 계속 제공합니다. 또한 퇴사 직원들에게는 8월 15일까지의 주식 베스팅을 제공하여 퇴사 이후에도 주식을 받을 수 있도록 할 예정입니다. 그리고 아직 1년 베스팅 기준을 충족하지 못한 직원들에 대해서도 해당 조건을 면제하고, 8월까지의 비례 지분을 베스팅할 예정입니다.

우리는 오늘이 아무리 힘들더라도 이런 조치를 단 한 번만 하기를 바라고 있습니다. 가까운 미래에 다시는 이런 일을 하고 싶지 않습니다. 지금 단호하게 행동함으로써 떠나는 분들에게 즉각적인 명확성을 제공하고, 남아 있는 팀의 안정성을 지킬 수 있습니다. 우리는 지금 이러한 변화를 추진하는 이유가, 여러 차례에 걸쳐 소규모 감원을 반복하거나 조직 개편을 여러 분기에 걸쳐 질질 끄는 것이 직원들에게 장기적인 감정적 불확실성을 만들고 회사의 실행력을 저해하기 때문입니다. 이것이 옳은 일이며, 정직한 일이며, 우리가 계속 만들어가고 있는 회사의 가치를 반영하는 일입니다.

Cloudflare는 클라우드 위에서 구축된 디지털 네이티브 기업으로 시작했습니다. 그것이 우리에게 수년 혹은 수십 년 앞서 있었지만 낡은 시스템과 프로세스에 발목 잡힌 기업들을 따라잡고 앞설 수 있게 해주었습니다. 이제 우리가 리더가 된 이상, 어제 효과적이었던 워크플로우와 조직 구조에 안주할 수는 없습니다. 우리는 새롭게 재편된 조직이 앞으로의 미래를 구축해 나가는 과정에서 훨씬 더 빠르고 혁신적일 것이라고 확신합니다.

우리 곁을 떠나는 여러분께: 여러분은 오늘날 Cloudflare가 서 있는 강력한 기반을 만드는 데 기여했습니다. 우리는 여러분의 일에 대해 깊은 존경과 감사의 마음을 가지고 있습니다. 여러분이 다른 훌륭한 곳으로 가서 또 다른 위대한 기업들을 만들어갈 것이라 확신합니다. 그리고 Cloudflare를 구축하며 배운 특별한 경험과 역량도 함께 가져가게 될 것입니다.

투명성은 Cloudflare의 핵심 원칙이며, 여러분이 이를 가장 먼저 우리로부터 듣는 것이 중요했습니다. 우리는 오후 2시(PT)에 예정된 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 더 많은 내용을 공유할 예정입니다. 또한 오늘의 발표에 대해 전사 미팅에서 팀과 직접 이야기할 계획입니다.

쉬운 날은 아니지만, 올바른 결정입니다. 더 나은 인터넷을 구축한다는 우리의 사명은 지금 그 어느 때보다 중요하며, 아직 해야 할 일은 많이 남아 있습니다.