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Cloudflare ブログ

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Content Independence Day

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する

2025-07-01

Pay Per CrawlRadarインターネットトラフィックAIボットContent Independence Day

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...