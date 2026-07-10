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2021年、当社は Smart Tieredキャッシュ を出荷しました。つまり、Cloudflareは、お客様のサイトの背後にあるそれぞれのオリジンに対して、リアルタイムの遅延に基づいて、ルーティングするのに最適な上位層のデータセンターを1つだけ選択するのです。スイッチを1つ切り替えるだけで、当社のネットワークからお客様のオリジンまでの最速パスが見つかります。

これは、オリジンIPが1つの固定された場所に存在する限り機能します。パブリッククラウドのオリジンは通常ではありません。エニーキャストまたは地域のunicastのフロントエンドの後ろに位置するため、1つのオリジンIPは一度に10のCloudflareデータセンターに等しく近い位置にあり、遅延プローブはロックオンするものはありません。Smart Tiered Cacheは、これをより安全な方法で処理します。明確な選択肢がない場合、複数の上位層に後退します。壊れることはありません。単に、最も近い階層を作成する価値がある、つまり、キャッシュ効率というものを失うだけです。

パブリッククラウド地域向けスマート階層型キャッシングは、クラウドリージョンのヒントを提供できるようにすることで、これを修正します。このヒントにより、Cloudflareはパブリッククラウドのオリジンを適切な地域にマッピングし、オリジンIP自体がエニーキャストやあいまいに見える場合でも、より優れたプライマリとフォールバックの上位層を選択することができるのです。

最も人気のある階層型キャッシュトポロジーをよりスマートに

Smart Tiered Cacheは、発売以来、Cloudflareのお客様の間で最も人気のある階層型キャッシュトポロジーとなっています。この機能はすべてのプランで無料で利用できます。

私たちの仕事の多くは、継続的な改善を目的としています。当社は、次のようなオリジンアーキテクチャを扱うために、Smart Tiered Cacheを時間をかけて拡張しました。

2024年11月 : R2向けSmart Tiered Cache : Smart Tiered Cacheに、R2バケットが実際に存在する場所に最も近い上位層を自動的に選択し、ゼロ設定で遅延を削減するように指示しました。

2025年1月: 負荷分散のためのスマート階層型キャッシュ : スマート階層型キャッシュを拡張し、負荷分散プール全体に最適な上位層を1つ選択できるようにしました。これにより、プール内のすべてのオリジンが同じキャッシュを共有し、ヒット率が向上します。

それぞれの改善には、共通の目標があります。お客様のオリジンインフラストラクチャを理解し、そのインフラストラクチャに最適な方法を自動的に行うこと

しばらくの間、このシステムを改善してきましたが、お客様はよく、オリジンがエニーキャストまたはRegional unicastネットワークの背後にある場合、Smart Tiered キャッシュが機能しませんでした。このアーキテクチャは、オリジンがどこにあるのかを知ることができなかったためです。これもエッジケースではありませんでした。エニーキャストIPの背後にあるパブリッククラウドプロバイダーでホストされるオリジンは、インターネットの成長する部分となっています。

本日、AWS、GCP、Azure、Oracle Cloudでホストされているオリジンについては、そのギャップを埋めることができます。

エニーキャストクラウドのオリジンが異なる理由

Smart Tiered Cacheは、各CloudflareデータセンターからオリジンのIPアドレスまでの遅延を測定することで機能します。最も遅延が少ないデータセンターが上位層になり、すべてのキャッシュがオリジンに向かう途中でファネルを通過する単一点となります。キャッシュミスを1つのデータセンターに集中させることで、キャッシュヒット率が高くなり、オリジンへの接続数が少なくなり、オリジンのプル遅延が短縮されます。これは、オリジンが確実にプローブできる固定のunicast IPアドレスを持っている場合に適しています。

多くのクラウドプロバイダーは、ロードバランサー、フロントエンドサービス、および地域イングレスポイントに対して、 エニーキャスト または地域unicastネットワークを使用しています。これらのIPを探ると、オリジンは多くのデータセンターに同時に「近い」ようです。これは、IPアドレスが単一の物理的なオリジンの場所ではなく、クラウドプロバイダーのフロントエンドを表すためです。異なるCloudflareデータセンターは、まったく同じIPに対して近くのクラウドエッジに到達する場合があり、その場合、プロバイダーは独自のネットワークを介して実際のバックエンドにリクエストを転送します。そのため、Smart Tiered キャッシュは、自信を持って最適な上位層を選択することはできません。

実際には、大陸間でヘアピンが発生し、余分なラウンドトリップが発生する可能性があります。例えば、オリジンがシンガポールで、クラウドプロバイダーからのエニーキャストIPの背後にあるとします。エニーキャストの仕組みにより、当社のシカゴデータセンターは、そのIPに対するプローブ遅延を最小化することができるのです。そして、Smart Tiered Cacheは、シカゴを上位層として選択します。その結果、アジアのエンドユーザーからのリクエストは、近くのCloudflareデータセンターにヒットし、シカゴの上位層にルーティングされ、シカゴはシンガポールのオリジンからフェッチされ、海を2回横断します。このヘアピン接続によって、数百ミリ秒の遅延が発生しており、クラウドホスティングされたオリジンを持つお客様から最も一貫して報告される問題の一つです。

ヘアピン接続の例としては、トラフィックがシカゴの上位層にルーティングされて、シンガポールのオリジンからデータを取得するだけで、大陸を横断する不要なラウンドトリップが発生することがあります。

この不要な往復に対処するため、Smart Tiered Cacheは、物理学からの制約、つまり光速で、エニーキャストのオリジンを検出する方法を学習しました。世界中の複数のチェックポイントデータセンターからオリジンまでのプローブ遅延を測定します。2つのチェックポイントデータセンターからの遅延の合計が、ファイバーの光が2つ間で物理的に移動できる速度より速い場合、オリジンは1か所ではなく複数の場所から応答する必要があります。つまり、エニーキャストであるということです。

複数のCloudflareデータセンターからのプローブ遅延を比較することで、エニーキャストの送信元を検出します。1つのオリジンロケーションに対して2つのパスが物理的に可能であるよりも速い場合、オリジンは複数の場所から応答している可能性があります。

Smart Tiered Cacheがエニーキャストのオリジンを検出した場合、安全な運用を行います。そのIPを単一の上位層にピン留めすることはありません。代わりに、複数の上位層を持つ階層型キャッシュトポロジーに後退します。階層型キャッシングは引き続き機能しますが、トラフィックが1つの階層ではなく複数の階層に分散されると、より多くのリクエストがオリジンに到達することになります。セットアップによっては問題ありません。しかし、エニーキャストIPの背後にあるパブリッククラウド上に存在するオリジンに近い上位層が必要な場合は、これまでは良い選択肢はありませんでした。

地域を教えてください

Cloudflareのダッシュボードから、キャッシュ > Tiered Cache > オリジン設定 に移動します。オリジンIPを見つけ、「リージョンのヒントを設定」をクリックし、クラウドのリージョン（aws:us-east-1 や gcp:europe-west1など）を教えてください。Smart Tiered Cacheがこれを引き継ぎます。ダッシュボードでは、リージョンヒントは、IPがエニーキャストとして検出されたオリジンに対してのみ設定できることに注意してください。

「階層型キャッシング」ページで、「オリジン設定」表に移動し、オリジンIPの横にある「編集アイコン」をクリックして、リージョンヒントを設定します。

一度に1つのIPのヒントを設定したり、すべてのオリジンIPのクラウドリージョンを一度に一括編集することもできます。ダッシュボード以外でも、API経由、Terraformを通じて同じ設定が可能で、既存のInfrastructure as Codeのワークフローに統合できます。

AWS、GCP、Azure、Oracle Cloudを皮切りに、さらに多くのプロバイダーが登場する予定です。

パブリッククラウド地域のスマート階層型キャッシングの動作

数時間ごとに、サポート対象の各クラウドプロバイダーから最新のIP範囲ファイルを取得します。これらのファイルは、すべてのクラウドリージョンを現在のIPプレフィックスのセットにマッピングするため、プロバイダーがサブネットを追加、削除、または再割り当てする際に、それを取り上げます。

パブリッククラウド向けスマート階層型キャッシングのシステム図

これらのサブネットを、15分ごとに更新される継続的な遅延プロービングから構築された上位層のデータベースと照合します。各クラウドリージョンごとに、一致する各サブネットが、現在の上位層の割り当てに基づいて、重み付き投票を提供します。最も強力なシグナルを持つ上位層が、そのリージョンのプライマリ上位層になります。プライマリとフォールバックは常に、異なるポイントオブプレゼンス（PoP）から来るため、一方のPoPが失われた場合も両方の影響を受けることはありません。

例えば、新しい地域のクラウドプロバイダーがまだ展開中であることや、Cloudflareにまだオンボードされていないオリジンが存在しないことなど、投票データが十分でない地域もあります。地理的には、Tier 1 PoPの中で最も近いものとなります。オリジンがオンラインになり、プローブデータが蓄積されると、リージョンは地理的な推測から実際のデータに裏付けられた選択肢へと静かに切り替わります。

つまり、キャッシュに最適なリージョンを選択する作業（一定のプロービング、各リージョンの最適な上位層のアルゴリズムによる選択、地理的なフォールバック、PoP全体のフェイルオーバー）はすべて、当社側で実行されるのです。あなたの仕事はリージョンのヒントを選択することです。

エニーキャストのオリジンがパブリッククラウド上にある場合は、今すぐこれを有効にすることができます。ダッシュボードで、Caching > Tiered Cache > オリジン設定 へと進みます。オリジンIPを検索し、「Regional Hintの設定（Set Region Hint）」をクリックし、リージョンを選択します。