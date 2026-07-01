Rendre la recherche assistée par l'IA plus intelligente

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La recherche alimente la plupart des expériences sur le web. C'est ainsi que nous accomplissons les tâches que nous poursuivons et que la quasi-totalité des ressources disponibles sur Internet sont découvertes : les créateurs, les commerçants, la réponse à ce que vous venez de taper dans une case de recherche. Pendant près de 30 ans, ce parcours de découverte reposait sur un accord simple et tacite : les créateurs laissaient les moteurs de recherche explorer leur contenu et ces derniers renvoyaient les visiteurs vers les sites. Les créateurs transformaient ensuite ces visiteurs en activité, que ce soit par la publicité, les abonnements ou simplement par l'audience elle-même. La découverte et la rémunération se confondaient. Il y a un an, lors de première Journée de l'indépendance du contenu , nous avons tracé une ligne pour défendre cet accord à l'ère de l'IA. Or, le fait de tracer une ligne dans le sable ne constituait qu'un premier pas du processus. Depuis, la prévalence des recherches assistées par IA n'a cessé d'accélérer dans la vie des consommateurs, car plus de 50 % du trafic en ligne n'est pas d'origine humaine . La menace ne réside plus uniquement dans une poignée de bots d'entraînement que l'on peut bloquer. Elle repose désormais sur le processus même de recherche, en cours de reconstruction autour des réponses proposées par l'IA.

Les moteurs de réponse d'aujourd'hui analysent votre page et proposent une synthèse à l'utilisateur, de sorte que la visite (et le revenu qui en dépendait) n'est plus nécessaire. Nous sommes aux premières loges pour observer ce phénomène, confirmé par des recherches indépendantes : une étude du Pew Research Center de 2025 a révélé que lorsque Google affiche une synthèse par IA, les utilisateurs ne cliquent sur un lien de résultat de recherche traditionnel que 8 % du temps (soit près de deux fois moins souvent qu'en l'absence d'une telle synthèse) et ne cliquent sur les liens présents dans le résumé que 1 % du temps. Cette situation place nos clients dans une impasse : se passer de l'IA et constater que leur contenu est désormais plus difficile à trouver, ou adhérer à cette nouvelle manière de faire et offrir une valeur significative aux utilisateurs, tout en ne bénéficiant que de moins en moins de retours. Nos clients souhaitent que leur contenu soit découvert et recevoir une juste rémunération pour la valeur qu'ils proposent. Or, l'époque actuelle les contraint à faire un choix.

Nous annonçons aujourd'hui de nouvelles options de gestion des bots afin d'aider nos clients à mieux contrôler qui peut accéder à leur site et ce que les bots et les utilisateurs peuvent faire de leur contenu. Le blocage ne constituait cependant que la première étape : le fait de dire « non » protège le contenu sans toutefois reconstruire les modèles économiques qui le soutiennent. Il est donc temps de commencer à bâtir le nouveau modèle économique de l'Internet, en commençant par le processus de recherche.

Reconstruire l'accord

La transparence et le contrôle forment les bases, mais d'autres facteurs sont nécessaires. En 2025, nous avons établi nos fondations en définissant un ensemble de principes responsables pour la gestion des bots utilisés par l'IA : les bots doivent être transparents quant à leur identité et à leur finalité, ils doivent respecter les choix effectués par les propriétaires de sites et également agir de bonne foi. Nos outils exigent des bots qu'ils respectent ces normes. Toutefois, le fait de veiller à la mise en œuvre des bons comportements chez les bots n'améliore pas la recherche assistée par IA pour les utilisateurs qui en dépendent. Le processus ne renvoie aucune rémunération financière au créateur dont le travail a permis à la réponse d'exister. Nous pouvons faire davantage que de simplement aider le web à dire « non » : nous pouvons contribuer à reconstruire l'accord tacite qui existait par le passé, c'est-à-dire ce à quoi le réseau Internet avait dit « oui ».

Aujourd'hui, nous annonçons deux initiatives qui déplacent le curseur de la défense vers l'offensive et nous permettent de commencer à réassembler les deux moitiés de cet ancien accord.

Rendre la recherche assistée par IA plus intelligente : en utilisant les signaux que nous observons sur notre réseau mondial (p. ex. le contenu nouveau, de haute qualité et qui a réellement fait l'objet de modifications), nous pouvons aider les moteurs de réponse à mettre en avant le contenu le plus pertinent et à réduire le nombre d'explorations non désirées. Les utilisateurs qui effectuent des recherches obtiennent de meilleures réponses, tandis que les entreprises de développement d'IA et les propriétaires de sites voient leurs coûts diminuer si les pages web ne sont réexplorées que lorsqu'elles ont réellement fait l'objet de modifications.

Rémunérer les créateurs pour la valeur qu'ils proposent : les créateurs devraient être récompensés lorsque leur travail est utilisé pour répondre à une question, plutôt que d'être simplement extrait gratuitement. De même, ils devraient être en mesure de voir le contenu utilisé et ce que les utilisateurs demandent. Ce processus devrait être une véritable source de revenus et un mécanisme incitant les créateurs à continuer à produire du contenu original, digne d'être découvert.

Rendre la recherche plus intelligente

Nous lançons aujourd'hui un programme conçu pour rendre la recherche assistée par IA plus intelligente et éviter que nos clients ne paient la facture d'explorations qui ne produisent rien de nouveau.

Nous bénéficions d'une perspective unique pour ce faire, car plus de 20 % du web est protégé par le réseau Cloudflare. Nous pouvons identifier les pages qui ont réellement fait l'objet de modifications, ainsi que celles vers lesquelles les utilisateurs et les agents se dirigent en masse. Ce programme nous permettra d'explorer l'utilisation des signaux que nos clients ont choisi de partager en ce qui concerne le caractère actuel de leur contenu, avant de les combiner à nos propres connaissances des flux de trafic, qu'ils soient d'origine humaine ou automatisée. Pour les moteurs de réponse, il s'agit là d'une feuille de route vers un contenu de haute qualité. Pour nos clients, ce programme propose une vue sur ce que les utilisateurs demandent réellement et sur la manière dont leur contenu apparaît dans les résultats de l'IA. L'objectif ici est de mesurer deux choses : dans quelle mesure ces signaux aident les moteurs de réponse à faire remonter un contenu plus récent et de meilleure qualité, ainsi que le nombre d'explorations inutiles que ces signaux permettent d'éliminer.

Ce deuxième avantage (réduire le nombre d'explorations inutiles) est plus important qu'il n'y paraît. Les données de Cloudflare suggèrent que plus de 50 % du trafic d'exploration issu de « bons bots » concerne la nouvelle analyse de pages qui n'ont pas changé. Ce chiffre pourrait augmenter à mesure que les volumes d'exploration s'accroissent. Un signal qui indique simplement « rien n'a changé ici » invitera les bots d'exploration à passer leur chemin. Il permettra ainsi au moteur de réponse d'économiser de la puissance de calcul. Plus important encore, il permettra aux propriétaires de sites d'éviter de diffuser leur contenu inutilement et de payer pour des requêtes dont ils n'ont jamais eu besoin.

Le programme est neutre par conception : l'objectif que nous poursuivons pour ce dernier est qu'il s'applique à tous les moteurs de réponse prêts à respecter les règles du jeu. Il se limite d'ailleurs à la recherche. Nous ne partageons aucun contenu et n'utilisons pas non plus ce dernier pour entraîner des modèles de base. Nous avons l'intention de publier ce que nous apprenons, notamment les avantages qui en résultent pour les propriétaires de sites, comme une meilleure découvrabilité du contenu et une réduction de la charge serveur. Nous prévoyons de rendre cette fonctionnalité largement disponible plus tard au cours de l'année et de réduire le nombre d'explorations inutiles sur notre réseau.

De paiement à l'exploration au paiement à l'utilisation

L'année dernière, nous avons lancé le paiement à l'exploration pour permettre aux éditeurs de facturer les entreprises de développement d'IA qui souhaitent explorer leur contenu. Il s'agissait d'un véritable début, mais l'exploration ne constitue qu'une mesure brute de la valeur. Une page donnée peut être explorée une fois et ensuite citée dans des milliers de réponses, ou explorée maintes fois sans jamais être utilisée. Les créateurs souhaitent être rémunérés équitablement pour la valeur qu'ils proposent.

Nous commençons donc à transformer le principe de paiement à l'exploration en paiement à l'utilisation. Nous sommes en train de conduire diverses expériences avec des entreprises de pointe du secteur de l'IA, comme Ceramic.ai et You.com . L'arrangement est des plus simples : les entreprises peuvent utiliser leurs modèles de paiement et étendre facilement ces derniers aux créateurs de contenus situés sur le réseau Cloudflare.

Ceramic a créé ce qu'elle appelle un modèle de « paiement par requête », qui permet aux éditeurs adhérant à ce dernier d'être rémunérés lorsque leur contenu apparaît dans les résultats de recherche de Ceramic. Ce modèle implique que le paiement est conçu pour suivre la valeur générée par le travail plutôt que le nombre de fois qu'un bot d'exploration le récupère.

« Pour faire évoluer l'avenir de la recherche assistée par IA, nous avons besoin d'un partenaire doté d'une portée massive et d'un engagement commun en faveur de la transparence et d'une rémunération équitable », explique Anna Patterson, fondatrice et CEO de Ceramic.ai. Cloudflare nous permet d'étendre nos opérations facilement et de manière programmatique. En intégrant notre modèle de paiement à la requête à leur réseau, nous veillons à ce que des millions de créateurs de contenu puissent choisir en toute transparence d'être rémunérés chaque fois que leur contenu apparaît dans nos résultats de recherche. »

En plus d'une rémunération, les propriétaires de contenu participant au programme Cloudflare/Ceramic bénéficieront de nouveaux outils de reporting conçus pour améliorer leurs efforts d'optimisation des moteurs de réponse (AEO, Answer Engine Optimization). Les clients peuvent enfin voir les principales requêtes qui conduisent à l'apparition de leur contenu dans les résultats de recherche, la page web spécifique et l'extrait, ainsi leur position moyenne dans le classement des résultats de recherche, parmi d'autres informations. Ce produit constitue le premier d'une longue série que nous lancerons pour aider nos clients à améliorer leur découvrabilité.

Il ne s'agit là que d'une approche émergente. You.com va mettre en œuvre une autre approche, dans laquelle les agents peuvent payer un contenu premium spécifique dont ils ont besoin à la demande, sans engagement initial. Nous sommes actuellement en train de tester de nouveaux modèles de paiement des fournisseurs d'IA (p. ex., le paiement par requête, le paiement par résultat, etc.) et disposons de l'infrastructure nécessaire pour prendre tous ces modèles en charge.

Nous souhaitons être honnêtes avec vous : il s'agit d'une expérience. Nous en avons toutefois beaucoup à apprendre, notamment comment cette approche se comporte à l'échelle d'Internet. Nous allons résoudre cette question au fur et à mesure, en collaboration avec nos partenaires et nos clients, avant de partager ce que nous apprendrons. L'objectif demeure clair cependant : les entreprises de recherche assistée par IA obtiennent des réponses plus récentes et mieux étayées, tandis que nos clients dont le travail permet ces dernières sont rémunérés lorsqu'ils contribuent à une réponse. Le rôle de Cloudflare dans cet organigramme consiste à proposer la couche d'infrastructure qui permet à ce marché d'exister et de se développer.

Nous pensons que ce mode de fonctionnement correspond plus naturellement à l'évolution économique du processus de recherche. L'ancien web, axé sur l'humain, optimisait les recherches afin de gagner du temps, en proposant des extraits de contenu, dix liens bleus et une possibilité de clic. L'Internet agentique se comporte de manière différente : un agent peut lire rapidement le contenu et rechercher ce dernier en continu. La recherche devient dès lors une mécanique qu'un agent emploie des dizaines de fois pour répondre à une seule question. Le processus se rapproche dès lors davantage d'un service que d'une destination. Dans cet univers, l'unité importante n'est pas l'exploration ou le clic. Il s'agit du résultat. Le web continuera de prospérer grâce à l'évaluation des résultats et à la rémunération des créateurs qui ont rendu ces derniers possibles.

Le résultat que nous visons

Il y a un an, lors de la Journée de l'indépendance du contenu, ce résultat se présentait sous la forme d'un « non » par défaut : l'IA ne peut pas explorer le contenu sans le rémunérer. Cette année, notre objectif consiste à proposer plus de produits et de mesures de contrôle à nos utilisateurs pour leur permettre de dire « oui » et d'en retirer davantage de bénéfices.

Les annonces d'aujourd'hui ne sont que le début d'une nouvelle aventure. Le projet de recherche de Cloudflare est conçu pour déterminer si nos signaux produisent de meilleurs résultats avec moins d'exploration. Le paiement à l'utilisation est une orientation prometteuse que nous allons expérimenter en compagnie de partenaires qui considèrent que les créateurs de contenu méritent une juste rémunération pour leur travail. C'est également sous cette forme qu'Internet s'est bâti ces 30 dernières années : quelqu'un lance un projet pilote qui transforme le schéma « le modèle est cassé » en « voici le nouveau modèle », une expérience à la fois. Nous pensons que nos clients peuvent dégager de la valeur du fait d'être découvrables dans cette nouvelle ère agentique et d'optimiser leur contenu pour une découverte maximale. Ils devraient toutefois pouvoir le faire sans céder gratuitement leurs ressources créatives les plus précieuses.

Le web évolue, de même que les modèles économiques sur lesquels il repose. L'ancien Internet était ouvert, neutre et valait la peine d'y contribuer. Nous avons devant nous une rare opportunité de le maintenir ainsi et de bâtir les modèles économiques qui le financeront à l'avenir. Des réponses plus intelligentes pour les utilisateurs humains et les agents qui posent les questions. Un accord équitable pour les créateurs dont la compétence, la créativité et l'engagement génèrent la valeur de ces réponses. C'est en suivant cette voie que nous poursuivons la mission de Cloudflare : contribuer à bâtir un Internet meilleur.

Joyeuse Journée de l'indépendance du contenu !