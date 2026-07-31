Lai Yi Ohlsen

Catastrophes naturelles et ingérence des autorités : analyse des principaux incidents ayant perturbé le fonctionnement d’Internet au deuxième trimestre 2026

Cloudflare Radar a recensé les perturbations d’Internet résultant de catastrophes naturelles, de coupures imposées par les autorités et de renouvellements de clés DNSSEC au cours du dernier trimestre. Cet article analyse les données télémétriques concernant le trafic afin d’expliquer l’impact de ces événements sur la connectivité dans le monde entier.