Révéler les bots d'exploration grâce au service Attribution Business Insights

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Le contenu original constitue la pierre angulaire des discussions et des curiosités. Imaginez un monde sans ce dernier : nous pourrions trouver mille façons de régurgiter le même contenu déjà créé, mais nous assisterions au déclin des nouvelles idées et des arguments novateurs.

Les propriétaires de sites web alimentent l'écosystème d'idées, d'actualités et de nouvelles intéressantes, mais ils doivent faire face à la problématique de plus en plus complexe qui consiste à gérer le trafic à destination de leurs sites web et d'être rémunérés pour leur contenu. Si certains types de trafic lié aux bots sont clairement malveillants, il n'est cependant pas toujours évident de savoir si un bot d'exploration IA particulier soutient l'activité de votre entreprise ou lui nuit. Pour répondre à cette question, les propriétaires de sites ont besoin de données fiables et granulaires pour différencier le trafic qui génère de la valeur du trafic qui épuise les ressources, tout en érodant la base de leur modèle économique, c'est-à-dire les utilisateurs humains qui consomment leur contenu.

Cloudflare perpétue une de ses convictions fondamentales : les propriétaires de sites web ont le droit de contrôler l'accès à leur contenu . Nous souhaitons aider ces derniers à maintenir le haut degré de qualité de leur contenu, ainsi qu'à réguler le trafic en lien avec l'IA.

C'est pourquoi nous nous réjouissons d'annoncer le nouveau tableau de bord Attribution Business Insights (informations opérationnelles sur l'attribution), conçu pour les décisionnaires des entreprises et les éditeurs, afin de proposer la clarté nécessaire aux propriétaires de sites et de les aider à prendre le contrôle.

La nouvelle économie d'Internet

Le modèle économique de l'Internet reposait depuis des décennies sur un accord tacite et simple : les propriétaires de sites web permettaient aux moteurs de recherche d'explorer leur contenu et, en retour, les moteurs de recherche redirigeaient les lecteurs vers leurs pages. Cette relation symbiotique (dans laquelle les moteurs de recherche traditionnels fonctionnaient avec un rapport « explorations/renvois » à l'équilibre) générait les visites de pages nécessaires au soutien de la publicité, des revenus d'affiliation et des abonnements. Les bots d'exploration peuvent analyser votre contenu plusieurs fois pour chaque occurrence de trafic référent . Le fait de rendre votre site web accessible aux bots d'exploration vous permet ainsi de bénéficier d'un canal direct vers des revenus supplémentaires. Nous pouvons considérer cette situation comme l'ère du SEO (Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche).

La montée en flèche des bots d'exploration et des agents IA a désormais rompu ce contrat et plongé le secteur de l'édition numérique dans une crise sans précédent. L'Internet risque une transition vers un écosystème « zéro clic », au sein duquel les chatbots IA extraient du contenu original afin de synthétiser des réponses instantanées, en contournant dès lors totalement les sources. Nous observons déjà une mutation de l'ensemble du paysage, qui passe d'un monde exclusivement basé sur le SEO à un univers axé sur l'AEO (Answer Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de réponse), mais les discussions autour du GEO (optimisation pour les moteurs génératifs) occupent désormais le devant de la scène.

L'instabilité de cette nouvelle réalité ressort clairement des rapports explorations/renvois que nous observons actuellement sur l'ensemble du réseau Internet. Là où les moteurs de recherche traditionnels présentaient un ratio plus équilibré d'explorations par rapport aux renvois de visiteurs légitimes, les principaux bots d'exploration l'IA opèrent à une échelle radicalement différente et extractive. Nous avons ainsi observé toute une gamme de rapports explorations/renvois en ce qui concerne les bots utilisés par les principales entreprises de développement d'IA, d'un minimum de 118:1 à un maximum de près de 50 000:1 aux alentours de la Journée de l'indépendance du contenu que nous avons lancée en 2025 . En d'autres termes, un bot d'exploration IA a peut-être exploré votre contenu premium des dizaines de milliers de fois pour finalement ne vous rapporter qu'un seul visiteur. Ce rapport est donc fondamentalement injuste.

Cette situation frappe doublement les éditeurs. Dans un premier temps, ils perdent un trafic référent crucial, le revenu des pages vues comportant une publicité, ainsi que les relations directes avec le public qui financent la création de contenu et le journalisme. Dans un deuxième temps, ils se voient contraints de supporter les coûts d'infrastructure croissants liés à l'hébergement et à la diffusion du contenu aux bots automatisés, qui ne leur offrent aucune valeur commerciale en retour. L'époque où il était logique d'autoriser le trafic de l'ensemble des bots d'exploration dans l'espoir que son contenu soit indexé est révolue.

Présentation du service Attribution Business Insights

Nous souhaitons que les propriétaires de sites web disposent de faits, de chiffres bruts et précis, afin de mieux comprendre quels bots soutiennent l'activité de leur entreprise et quels bots lui nuisent. Nous souhaitons également rendre cette analyse plus facile que jamais. Nous avons ainsi conçu le service Attribution Business Insights pour réduire le bruit et permettre à nos clients de se concentrer sur les détails qu'ils nous ont indiqués comme étant les plus importants.

Le tableau de bord Attribution Business Insights est désormais disponible pour tous les clients de la solution Cloudflare Bot Management. Ce nouveau tableau de bord est conçu pour vous assurer une vue ciblée du trafic lié aux bots vers votre site web. Contrairement aux outils d'analyse traditionnels (qui peuvent nécessiter un filtrage manuel approfondi), cet outil vous propose immédiatement des informations essentielles.

Nous nous sommes engagés à répondre aux questions les plus pressantes auxquelles les propriétaires de sites doivent faire face aujourd'hui. Comment devez-vous envisager le trafic lié à l'IA qui circule sur vos sites web ? Quelle est la valeur de vos différents publics (c'est-à-dire les utilisateurs humains, les bots sans lien avec l'IA et les bots utilisés par l'IA) ? Et, surtout, à quelles fins vos données sont-elles utilisées par l'IA ?

La nouvelle vue du tableau de bord Attribution Business Insights, qui inclut des informations sur le trafic de bots général, un rapport explorations/renvois à l'échelle du site et la répartition du trafic des bots IA par rapport au trafic organique.

Pour répondre à ces questions, le tableau de bord affiche une vaste gamme de données et d'informations :

Trafic lié aux bots vers les pages de contenu : consultez votre trafic de bots général par rapport à celui d'origine humaine, ainsi que le volume de l'ensemble des bots qui accèdent avec succès à votre contenu.

Rapports explorations/renvois : consultez le rapport explorations/renvois de l'ensemble de votre site sur une échelle de 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Vous pouvez également voir les rapports explorations/renvois des différentes entités exploitantes de bots (par entreprise possédant un ou plusieurs bots).

Répartition des principaux bots : découvrez la liste des principaux bots par volume. La liste inclut leur pays d'origine, la bande passante qu'ils occupent sur votre site web et leur statut actuel sur ce dernier (blocage/autorisation).

Classification actualisée du comportement des bots d'exploration : nous allons au-delà de la seule étiquette générique de « bot d'exploration IA » en classifiant les bots selon les catégories de notre taxonomie actualisée, à savoir Entraînement (c'est-à-dire les tâches d'entraînement de la prochaine version d'un chatbot reposant sur un LLM ), Recherche (c'est-à-dire les fins visant à mettre à jour les bases de données pour la génération augmentée par récupération , en anglais Retrieval-Augmented Generation ou RAG), ou la catégorie Agent (c'est-à-dire les bots utilisés dans les interactions agentiques visant à renvoyer des réponses à l'utilisateur final).

Des données à la stratégie d'entreprise

Vous ne devriez pas avoir besoin d'être un expert de la sécurité pour comprendre de quelle manière les bots d'exploration IA affectent votre entreprise. Les propriétaires de sites web qui souhaitent seulement consacrer quelques minutes à ingérer les informations de haut niveau peuvent obtenir un aperçu clair de l'efficacité de leur politique de sécurité du contenu.

Nous proposons également une vue plus détaillée et organisée par entité exploitante de bot pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet afin de mieux comprendre de quelle manière les entreprises de développement d'IA utilisent leur contenu (ou collecter des informations qui serviront à orienter l'établissement de leurs relations avec les entreprises de l'IA.

Analyse de l'activité des bots sur un site web, avec les détails importants sur chaque bot, comme le type, le rapport explorations/renvois et l'action en cours.

Grâce à une vue consolidée des entreprises qui cherchent à accéder au contenu de votre site web, vous pouvez disposer d'une meilleure base concernant l'activité des bots d'exploration. Nous souhaitons que ces données permettent à nos clients d'aborder n'importe quelle discussion commerciale ou opérationnelle sur le sujet en ayant les faits de leur côté. Elles pourraient, par exemple, vous permettre d'indiquer à l'entreprise 1 que son volume d'exploration est vingt fois supérieur à celui de l'entreprise 4 et que cette dernière vous rémunère pour l'accès à votre contenu. Vous pourriez également revoir la manière dont l'entreprise 2 peut acquérir une licence pour l'accès à votre contenu en fonction de ses activités récentes. Ce nouveau tableau de bord vous permettra de soutenir toutes vos discussions professionnelles.

Comment ce nouveau niveau de visibilité s'intègre-t-il aux outils existants dont vous disposez pour protéger votre site web contre les abus ? Conformément aux autres fonctionnalités de gestion des bots , l'étape Action se déroule toujours dans le cadre des règles de sécurité. Afin d'éviter de générer du bruit dans votre interface de contrôle, Le tableau de bord Attribution Business Insights est conçu pour se comporter comme un centre d'analyses réfléchies et filtrées plutôt que comme un énième lieu d'action. Il sert dès lors de source centrale d'informations afin de vous permettre d'examiner les faits avant de décider d'une action dans le même moteur de règles que celui qui régit vos autres mesures d'atténuation des abus. Nous souhaitons inviter clairement et distinctement les décisionnaires des entreprises à utiliser ce tableau de bord afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes que les discussions autour du trafic lié à l'IA concernent un ensemble plus large de parties prenantes que les seuls utilisateurs spécialisés en sécurité.

Et maintenant ?

Le tableau de bord Attribution Business Insights constitue la prochaine étape essentielle dans le processus qui vise à proposer la transparence et le contrôle nécessaires aux propriétaires de sites web pour gérer l'évolution des menaces liées aux bots utilisés par l'IA et, dans une mesure plus large, façonner les nouvelles dynamiques d'Internet. Nous sommes déjà en train de travailler avec des partenaires de confiance du secteur de l'édition sur la prochaine itération qui permettra de créer un plan de visibilité couvrant la sécurité du point de vue des propriétaires de sites web qui disposent de contenu original et précieux à partager.

Un aperçu ci-dessous présente une nouvelle vue conçue pour analyser l'activité des bots d'exploration par article et ainsi révéler l'appétence des entreprises de développement d'IA pour les divers types de contenu, les différentes campagnes, etc.

Répartition des articles les plus populaires en fonction du volume de trafic. La vue présente des indicateurs clés, comme le trafic lié aux bots utilisés par l'IA par rapport aux autres formes de trafic de bots et au trafic d'origine humaine, à la fois direct et provenant d'un renvoi.