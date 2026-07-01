Hacer más inteligente la búsqueda con IA

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La búsqueda impulsa la mayoría de las experiencias en la web. Es cómo logramos que las cosas se hagan y cómo casi todo en la web se encuentra: los creadores, los comerciantes, la respuesta a lo que acabas de tipear en un cuadro. Durante casi 30 años, ese viaje de detección se basó en un trato simple: permite que un motor de búsqueda rastree tu contenido y te envía visitantes de regreso. Convertiste a esos visitantes en un negocio, a través de anuncios, suscripciones o simplemente con la audiencia misma. Ser detectable y recibir pagos eran lo mismo. Hace un año, en el primer Día de la Independencia del Contenido , trazamos una línea para defender ese acuerdo en la era de la IA. Pero una línea en la arena fue solo un primer paso. Desde entonces, la prevalencia de la búsqueda con IA en la vida de los consumidores solo ha acelerado ya que más del 50 % del tráfico en línea es no humano . La amenaza ya no es un puñado de rastreadores de entrenamiento que puedes bloquear; ahora es la búsqueda misma que se reconstruye en torno a las respuestas de la IA.

Hoy en día, los motores de respuesta leen tu página y le dan al usuario un resumen, por lo que la visita, y los ingresos que dependían de ella, ya no son necesarios. Lo vemos de primera mano, y la investigación independiente lo respalda: un estudio del Centro de Investigación Pew de 2025 encontró que cuando Google muestra un resumen de IA, los usuarios hicieron clic en un enlace de resultado de búsqueda tradicional solo el 8 % de las veces (aproximadamente la mitad de veces que cuando no hay resumen) y hicieron clic en un enlace dentro del resumen solo el 1 % de las veces. Eso deja a nuestros clientes en un aprieto: optar por no usar IA y ser difíciles de encontrar, u optar por usarla y ofrecer un valor significativo a los usuarios mientras reciben cada vez menos a cambio. Nuestros clientes quieren ser reconocidos y compensados por el valor que proporcionan, y en este momento se ven obligados a elegir.

Hoy, hemos anunciado nuevas opciones de bots para ayudar a nuestros clientes a controlar mejor quién puede acceder a su sitio y qué pueden hacer con él. Pero bloquear fue solo el primer paso: decir "no" protege el contenido sin reconstruir los modelos de negocio que lo sostienen. Entonces, es hora de comenzar a construir el nuevo modelo económico de Internet, comenzando con la búsqueda.

Reconstruir el acuerdo

La transparencia y el control son la base, pero se necesita más. En 2025, establecimos nuestra base mediante un conjunto de principios de bots responsables de IA : los bots deben ser transparentes sobre quiénes son y para qué están, respetar las decisiones de los propietarios de los sitios y actuar de buena fe. Nuestras herramientas ponen a los bots a ese nivel. Pero hacer que los bots se comporten bien no mejora la búsqueda de IA para las personas que dependen de ella, y no envían la compensación de vuelta al creador cuyo trabajo hizo posible la respuesta. Podemos hacer más que ayudar a la web a decir "no"; podemos ayudar a reconstruir a lo que diga "sí".

Hoy anunciamos dos iniciativas que pasan de la defensa al ataque y comienzan a reunir ambas mitades de ese antiguo acuerdo.

Hacer más inteligente la búsqueda de IA: al utilizar las señales que vemos en nuestra red global, como los datos actuales, la alta calidad y los cambios reales, podemos ayudar a que los motores de búsqueda muestren el contenido más relevante y reduzcan el rastreo no deseado. Las personas que buscan obtienen mejores respuestas, mientras que los costos se reducen tanto para las empresas de IA como para los propietarios de sitios si las páginas web solo se vuelven a rastrear cuando han cambiado.

Pagar a los creadores por el valor que proporcionan: cuando se utiliza tu trabajo para responder a la pregunta de alguien, deberías ser recompensado en lugar de ser explotado de forma gratuita. Y deberías poder ver lo que se está usando y lo que la gente está pidiendo. Esto debería ser una fuente real de ingresos y un incentivo para seguir produciendo contenido original que valga la pena encontrar.

Hacer la búsqueda más inteligente

Hoy lanzamos un programa de investigación para hacer que la búsqueda por IA sea más inteligente y evitar que nuestros clientes paguen por rastreos que no producen nada nuevo.

Más del 20 % de la web está detrás de la red de Cloudflare, lo que nos brinda una perspectiva única. Podemos identificar qué páginas han cambiado genuinamente y a cuáles están acudiendo las personas y los agentes. A través de este programa, exploraremos cómo utilizar los códigos que nuestros clientes han decidido compartir sobre la actualidad de su contenido, y las combinaremos con nuestros propios conocimientos sobre los flujos de tráfico, tanto humano como bot. Para los motores de respuesta, ese es un plan hacia el contenido de alta calidad. Para nuestros clientes, proporciona una visión de lo que los usuarios realmente están preguntando y cómo su contenido aparece en los resultados de la IA. El objetivo es medir dos cosas: cuánto ayudan estos códigos a los motores de respuesta a mostrar contenido más reciente y de mayor calidad, y cuánto rastreo innecesario eliminan.

Ese segundo beneficio, reducir el rastreo innecesario, es más importante de lo que parece. Los datos de Cloudflare sugieren que más del 50 % del tráfico de rastreo de bots buenos se dedica a volver a descargar páginas que no han cambiado, y es probable que ese número aumente a medida que lo hagan los volúmenes de rastreo. Un código que simplemente dice "nada ha cambiado aquí" permite que un rastreador se salte el viaje. Eso ahorra el cálculo del motor de respuestas. Más importante aún, evita que los propietarios del sitio entreguen y paguen por solicitudes que nunca necesitaron.

El programa es neutral por diseño: nuestro objetivo es que funcione para cada motor de respuesta dispuesto a jugar de manera justa. Está limitado a la búsqueda. No compartimos ningún contenido y nada se utiliza para entrenar modelos de base. Tenemos la intención de publicar lo que aprendemos, incluidos los beneficios para los propietarios del sitio, como una mejor capacidad de detección del contenido y una reducción de la carga en el servidor. Planeamos hacer que la capacidad esté ampliamente disponible a finales de este año y reducir el rastreo innecesario a través de nuestra red.

De Pago por rastreo a Pago por uso

El año pasado lanzamos Pago por rastreo para que los editores pudieran cobrar a las empresas de IA por rastrear su contenido. Fue un verdadero comienzo, pero el rastreo es una medida rudimentaria del valor. Una sola página podría ser rastreada una vez y luego citada en miles de respuestas, o rastreada repetidamente y nunca utilizada. Los creadores quieren ser compensados de manera justa por el valor que proporcionan.

Por lo tanto, estamos comenzando a transformar Pago por rastreo en Pago por uso. Estamos llevando a cabo pruebas con las principales empresas de IA, como Ceramic.ai y You.com , y el arreglo es sencillo: las organizaciones pueden traer sus modelos de pago y escalarlos fácilmente a los propietarios de contenido en toda la red de Cloudflare.

Ceramic ha creado lo que llama un modelo de "pago por consulta", de modo que los editores que se inscriban pueden recibir pagos cuando su contenido aparece en los resultados de búsqueda de Ceramic. Esto significa que el pago está diseñado para seguir el valor que el trabajo entrega en lugar de la cantidad de veces que un rastreador lo busca.

"Para escalar el futuro de la búsqueda de IA, necesitamos un socio con un alcance masivo y un compromiso compartido con la transparencia y una compensación justa", dice Anna Patterson, fundadora y CEO de Ceramic.ai. Cloudflare nos permite escalar nuestras operaciones de manera fácil y programática. Al llevar nuestro modelo de pago por consulta a su red, garantizamos que millones de propietarios de contenido puedan optar sin problemas por ser compensados cada vez que su contenido aparezca en nuestros resultados de búsqueda.

Además de la compensación, los propietarios de contenido que participan en el programa de Cloudflare y Ceramic desbloquearán nuevos informes para ayudar con la optimización para los motores de respuesta (AEO). Los clientes finalmente pueden ver las principales consultas que llevan a que su contenido aparezca en los resultados de búsqueda, la página web específica y el fragmento, su posición media en el ranking de resultados de búsqueda, y más. Este es el primero de muchos productos que lanzaremos para ayudar a nuestros clientes con la visibilidad.

Este es solo un enfoque inicial. Otro proviene de You.com: los agentes pueden pagar por demanda por un contenido premium específico que necesiten, sin ningún compromiso inicial. Se están probando nuevos modelos de pago por parte de los proveedores de IA (por ejemplo, pago por consulta, pago por resultado, etc.) y contamos con la infraestructura para apoyarlos a todos.

Queremos ser honestos en que esto es un experimento. Hay mucho que aprender, incluyendo exactamente cómo esto se sostiene a la escala de Internet. Lo resolveremos con nuestros socios y clientes a medida que avancemos, y compartiremos lo que aprendamos. Pero el objetivo está claro: las empresas de búsqueda con IA obtienen respuestas actualizadas y mejor fundamentadas, y los clientes cuyo trabajo hace posibles las respuestas reciben un pago cuando ayudan. El trabajo de Cloudflare en todo esto es proporcionar la capa de infraestructura que hace florecer este mercado.

Creemos que esto encaja de forma más natural con la dirección que está tomando la economía de las búsquedas. La antigua web humana optimizaba la búsqueda para ahorrar tiempo: proporcionaba fragmentos, diez enlaces azules y un clic. La Internet agéntica es diferente: un agente puede leer rápidamente y buscar de manera continua. La búsqueda se está convirtiendo en algo que un agente hace docenas de veces para responder a una sola pregunta, más cercana a un servicio que a un destino. En ese mundo, la unidad que importa no es el rastreo ni el clic. Es el resultado. El establecer precios para el resultado y pagar a las personas que lo hicieron posible es cómo la web sigue prosperando.

El titular que queremos ganar

Hace un año, en el Día de la Independencia del Contenido, el titular era un ‘no’ por defecto: la IA no puede rastrear sin compensación. Este año, nuestro enfoque está en brindarte más productos y controles para que digas "sí" y obtengas más beneficios con ello.

Los anuncios de hoy son solo el comienzo. El proyecto de investigación de Cloudflare está diseñado para ver si nuestros códigos producen mejores resultados con menos rastreo. El pago por uso es una dirección prometedora en la que experimentaremos junto con nuestros socios que creen que los creadores de contenido merecen una compensación justa por su trabajo. Así es como se construyeron también los últimos 30 años de la web: alguien ejecuta el piloto que convierte "el modelo está roto" en "aquí está el nuevo modelo", un experimento a la vez. Creemos que hay valor para nuestros clientes al ser detectables en esta nueva era agéntica y al optimizar su contenido para una máxima detección. Pero deberían poder hacer esto sin entregar sus activos creativos más valiosos de forma gratuita.

La web está cambiando, y los modelos de negocio en los que se ha confiado están cambiando con ella. La Internet antigua era abierta, neutral y valía la pena contribuir a ella. Tenemos una rara oportunidad de mantenerlo así y construir los modelos de negocio que lo financiarán en el futuro. Respuestas más inteligentes para las personas y los agentes que hacen las preguntas. Un trato justo para las personas cuya habilidad, creatividad y compromiso hacen que las respuestas valgan la pena. Así es como perseguimos la misión de Cloudflare: ayudar a construir una mejor Internet.

¡Feliz Día de la independencia del contenido!