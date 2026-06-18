Celebramos el 12.º aniversario del Proyecto Galileo

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Hace 12 años, Cloudflare lanzó un proyecto ambicioso basado en una idea simple: nadie debería quedarse sin conexión solo porque alguien más influyente no esté de acuerdo. En la actualidad, el Proyecto Galileo brinda acceso gratuito a servicios de ciberseguridad a más de 3.400 sitios web que pertenecen a periodistas, defensores de los derechos humanos y otras organizaciones sin fines de lucro en 120 países. Seguimos creyendo que una Internet mejor es aquella en la que cualquier persona con una idea puede llegar a una audiencia global.

Cada año, en el aniversario del Proyecto Galileo, anunciamos nuevos productos, programas y asociaciones estratégicas. Para celebrar nuestro 12.º aniversario este año, publicamos nuestro primer informe detallado sobre los ciberataques contra la sociedad civil, publicamos casos prácticos que analizan las necesidades de seguridad de 16 participantes del Proyecto Galileo y anunciamos nuevos socios del proyecto.

Presentamos un nuevo informe anual sobre los ciberataques contra la sociedad civil global

Como el Proyecto Galileo ahora incluye 3.400 dominios que pertenecen a organizaciones en más de 120 países, Cloudflare tiene acceso a datos únicos sobre las ciberamenazas, los ataques y las tendencias que tienen como objetivo a la sociedad civil, un pilar fundamental de la democracia global. Además, como la red de Cloudflare abarca más de 335 ciudades en 125 países, y más del 20 % de la web se encuentra detrás de ella, también pudimos comparar los ataques dirigidos a la sociedad civil con los dirigidos a la Internet en general. El informe completo se puede consultar aquí.

Los datos de este año demuestran que las organizaciones de la sociedad civil fueron objeto de ataques con mayor frecuencia y, en general, con mayor intensidad que otros usuarios de Internet. Los ciberataques solían coincidir con momentos clave en el trabajo de la sociedad civil, como la publicación de reportajes de investigación o la promoción de campañas de sensibilización pública. Entre nuestras conclusiones clave se incluyen las siguientes:

Los ataques DDoS fueron la ciberamenaza más común contra la sociedad civil. Su característica clave fue la duración, ya que algunos se prolongaban durante días y semanas.

Los intentos de los grupos de la sociedad civil por explotar las vulnerabilidades de los sitios web fueron más de siete veces superiores a los de otros clientes de Cloudflare. Las organizaciones de medios se vieron afectadas de manera desproporcionada.

Los periodistas que trabajaban en el exilio se enfrentaron a una tasa de tráfico malicioso casi cuatro veces superior a la de las organizaciones de periodismo en general.

Casi el 10 % de todos los correos electrónicos que Cloudflare procesó para la sociedad civil incluían material potencial de phishing.

Concluimos nuestro informe con un llamado a la acción: garantizar una ciberseguridad simple y accesible para todos, aumentar la transparencia sobre los ciberataques y las interrupciones de Internet, e integrar la IA y las protecciones poscuánticas en las herramientas de seguridad de forma predeterminada. Confiamos en que este informe pueda servir como recurso para la sociedad civil, los responsables políticos y el público en general que busca comprender y responder a los ciberataques. En el futuro, tenemos previsto publicarlo de forma anual, lo que nos permitirá comparar las tendencias de las ciberamenazas a lo largo del tiempo.

Además del informe, Cloudflare publicó los siguientes casos prácticos cualitativos que agregan contexto sobre las necesidades de seguridad de cada organización.

Damos la bienvenida a los nuevos socios

El Proyecto Galileo depende de sus 59 socios de la sociedad civil para tener éxito. Cada organización que solicita participar en el programa es revisada y aprobada por uno de estos socios. Estos grupos ofrecen de forma voluntaria su tiempo y experiencia, generalmente revisando varias solicitudes por día, para ayudar a garantizar que nuestros servicios lleguen a las organizaciones que lo merecen.

Con el tiempo, estas relaciones no solo han ayudado a que el Proyecto Galileo se convierta en el programa que es hoy, sino que también han lanzado iniciativas completamente nuevas, como nuestra asociación de seguridad del correo electrónico con Protect.ngo (anteriormente CyberPeace Institute) o nuestro trabajo de apoyo a la medición de Internet en las escuelas públicas a través del proyecto Giga de UNICEF.

Durante varios años, uno de nuestros objetivos para el Proyecto Galileo ha sido llegar a más organizaciones en regiones fuera de América del Norte y Europa. Parte de ese esfuerzo ha sido asistir a eventos regionales como RightsCon en Costa Rica (2023) y Taiwán (2025) para hablar directamente con organizaciones locales de derechos digitales. También hemos dado la bienvenida a nuevos socios que aportan sus propias redes y comunidades activas al programa. Por ejemplo, el año pasado anunciamos dos nuevos socios en la región de Asia-Pacífico: EngageMedia y OpenCulture Foundation.

Debido a los nuevos servicios que agregamos recientemente al Proyecto Galileo para ayudar a las organizaciones de noticias locales a proteger su contenido de los rastreadores de la IA, nuestra asociación se centró este año en los grupos que brindan servicios a los periodistas. Con ese fin, nos enorgullece anunciar tres nuevos socios:

Organización Descripción País/región de operación International Center for Journalists Organización sin fines de lucro dedicada a promover el periodismo independiente de alta calidad. Brinda capacitación, becas, tutorías y apoyo financiero a periodistas, y se especializa en ayudar a los reporteros a aprovechar las tecnologías digitales. Con sede en Estados Unidos, brinda apoyo a periodistas en más de 180 países. Media Cluster Norway Centro de innovación centrado en la tecnología de medios de última generación. Ofrece espacios de investigación colaborativa, oportunidades de financiación, incubación de empresas y eventos de networking para más de 100 creadores y salas de redacción locales. Noruega ONG-ISAC Red sin fines de lucro dedicada a proteger a la sociedad civil de las amenazas de ciberseguridad. Brinda información sobre amenazas, coordinación defensiva, capacitación y soporte a su red de más de 1.000 organizaciones sin fines de lucro. Estados Unidos

Seguimos protegiendo a la sociedad civil en todo el mundo

El nuevo informe de hoy, los casos prácticos y los nuevos socios tienen como objetivo trabajar para lograr el objetivo fundamental del Proyecto Galileo: garantizar que los ciberataques no silencien a las organizaciones que trabajan en áreas esenciales y vulnerables, como el periodismo y los derechos humanos.