Desenmascarando los rastreos con el nuevo panel de control Attribution Business Insights

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El contenido original es el centro de las conversaciones y las curiosidades. Imagina un mundo sin él: podríamos encontrar mil maneras de reutilizar el mismo material que ya ha sido creado, pero seríamos testigos del declive de ideas y argumentos nuevos.

Los propietarios de sitios web alimentan el ecosistema de ideas, noticias y datos interesantes, pero enfrentan el desafío cada vez más complejo de gestionar el tráfico hacia sus sitios web y recibir compensación por su contenido. Aunque parte del tráfico de bots es claramente malicioso, no siempre es obvio cuando un rastreador de IA en particular está ayudando o perjudicando a tu negocio. Para responder a esto, los propietarios de los sitios necesitan datos detallados y confiables para diferenciar entre el tráfico que aporta valor y el tráfico que consume recursos mientras erosiona la base de su modelo de negocio: personas reales que consumen su contenido.

En Cloudflare, sostenemos una creencia fundamental: los propietarios de sitios web tienen el derecho de controlar el acceso a su contenido . Queremos ayudar a los propietarios de sitios web a mantener su contenido de alta calidad y regular el tráfico de IA.

Para proporcionar la tan necesaria claridad y ayudar a los propietarios de sitios web a tomar control, nos complace anunciar el nuevo dashboard Attribution Business Insights , diseñado pensando en los editores y los responsables de la toma de decisiones empresariales.

El nuevo sistema económico de Internet

Durante décadas, el modelo de negocio de Internet se basó en un acuerdo sencillo y tácito: los propietarios de sitios web permitían que los motores de búsqueda rastrearan su contenido y, a cambio, los motores de búsqueda enviaban lectores de vuelta a sus páginas. Esta relación simbiótica, donde los motores de búsqueda tradicionales operaban con una relación equilibrada de "rastreo- referencia", generaba las vistas de página necesarias para mantener la publicidad, los ingresos por afiliación y las suscripciones. Los rastreadores del índice de búsqueda escanearían tu contenido un par de veces por cada referencia enviada, por lo que hacer que tu sitio web esté disponible para los rastreadores tenía un canal claro hacia ingresos adicionales. Podemos pensar en esto como la era del SEO (Search Engine Optimization).

Hoy en día, el ascenso explosivo de los rastreadores y agentes de IA rompió este contrato, sumiendo a la industria de la publicación digital en una crisis sin precedentes. Internet corre el riesgo de convertirse en un ecosistema de "cero clics" donde los bots de chat de IA recopilan contenido original para sintetizar respuestas instantáneas, pasando por completo por alto las fuentes originales. Ya hemos observado un cambio notable de un mundo centrado exclusivamente en el SEO a uno orientado al AEO (optimización para motores de respuesta), y ahora las conversaciones sobre el GEO (optimización para motores generativos) están cobrando un protagonismo central.

El desequilibrio de esta nueva realidad se hace evidente por las proporciones de rastreo a referencia que vemos a través de Internet hoy en día. Aunque los motores de búsqueda tradicionales tenían una proporción más equilibrada de rastreos a visitantes legítimos referidos, los principales rastreadores de IA operan a una escala extractiva radicalmente diferente. Se ha observado que los bots de las principales empresas de IA tienen una variedad de relaciones de rastreo-referencia: notamos cifras de 118:1 hasta casi 50.000:1 en el momento de nuestro Día de la Independencia del Contenido en 2025 . En otras palabras, un rastreador de IA podría haber rastreado tu contenido premium decenas de miles de veces solo para enviar de vuelta a un único visitante. Esta proporción es fundamentalmente injusta.

Para los editores, esto representa un doble impacto: primero, están perdiendo el tráfico de referencias crucial, las impresiones de anuncios y las relaciones directas con la audiencia que financian la creación de contenido y el periodismo. En segundo lugar, se ven obligados a soportar los crecientes costos de infraestructura al alojar y servir contenido a bots automatizados que no ofrecen ningún valor comercial a cambio. La era en la que tiene sentido permitir todos los rastreadores con la esperanza de ser detectados ha finalizado.

Presentamos Attribution Business Insights

Queremos que los propietarios de sitios web tengan toda la información: los números fríos y duros para comprender qué bots están ayudando a su negocio y cuáles lo están perjudicando. También queremos que este análisis sea más fácil que nunca, por eso hemos diseñado Attribution Business Insights para eliminar el ruido, enfocándonos en los detalles que nuestros clientes nos han dicho que son los más importantes.

Hoy, el panel de Attribution Business Insights está disponible para todos los clientes de la gestión de bots de Cloudflare. El nuevo tablero está diseñado para ofrecer una vista específica del tráfico de bots que fluye hacia tu sitio web; a diferencia de las herramientas de análisis tradicionales que pueden requerir un extenso filtrado manual, este tablero te proporciona información clave de inmediato.

Nos propusimos responder a las preguntas más urgentes para los propietarios de sitios hoy: ¿Cómo deberías considerar el tráfico de la IA en tus sitios web? ¿Cuál es el valor de diferentes audiencias, incluidos los humanos, los bots no basados en IA y los bots de IA? Y lo más importante, ¿para qué se están utilizando tus datos?

La nueva vista del panel Attribution Business Insights, que incluye información sobre el tráfico de bots en general, una relación de rastreo a referencia en todo el sitio y la distribución del tráfico de bots de IA frente al tráfico orgánico.

Para responder a estas preguntas, el panel muestra un importante conjunto de datos y conocimientos:

Tráfico de bots hacia páginas de contenido: consulta tu tráfico general de bots versus humanos, así como el volumen de todos los bots que acceden con éxito al contenido.

Proporciones de rastreo a referencia: consulta la proporción de rastreo a referencia de todo tu sitio en un periodo de 24 horas, siete días o 30 días. También puedes ver las proporciones de rastreo a referencia por operador de bot (por la empresa que posee uno o más bots).

Desglose de los principales bots: una lista de los principales bots por volumen, incluyendo su país de origen, el ancho de banda que ocupan en tu sitio web y si actualmente los estás bloqueando o permitiendo.

Clasificación actualizada basada en el comportamiento de los rastreadores: vamos más allá de una etiqueta genérica de “rastreador de IA” al clasificar los rastreadores con nuestra taxonomía actualizada, ya sea entrenamiento (es decir, entrenando la próxima versión de un bot de chat LLM ), búsqueda (es decir, actualizando bases de datos para la generación aumentada por recuperación ) o agente (es decir, utilizado agentes en interacciones para devolver respuestas a un usuario final).

De los datos a una estrategia empresarial

No deberías tener que ser un experto en seguridad para entender cómo los rastreadores de IA afectan a tu negocio. Si los propietarios del sitio web quieren dedicar solo unos minutos a analizar las perspectivas generales, pueden obtener una clara verificación del estado de efectividad de su política de seguridad de contenido.

Para aquellos que desean investigar un poco más para entender cómo las empresas de IA utilizan su contenido o recopilan información para guiar el desarrollo de sus relaciones con las empresas de IA, mostramos una vista más detallada organizada por un operador de bot.

Desglose de la actividad de bots en un sitio web, con detalles importantes para cada bot, como tipo, relación de rastreo a referencia y acción actual.

Al tener una vista consolidada de las empresas que buscan acceder al contenido de tu sitio web, puedes desarrollar una mejor base de referencia de la actividad de los rastreadores. Queremos que estos datos equipen a nuestros clientes para que puedan participar en cualquier conversación de negocios con los hechos a su favor. Informa a Company1 que su volumen de rastreo es veinte veces mayor que el de Company4, y que Company4 ya te está compensando por el contenido. Revisa la manera en que Company2 licencia tu contenido según su actividad reciente. Este nuevo panel impulsa las conversaciones de negocios hacia adelante.

¿Cómo se integra esta nueva capa de visibilidad con las herramientas existentes que tienes para proteger tu sitio web del abuso? En línea con otras características de la gestión de bots , el paso de la acción todavía ocurre en las reglas de seguridad. Para evitar añadir ruido al plano de control, Attribution Business Insights está pensado para ser un centro de análisis reflexivos y filtrados, en lugar de ser otro lugar para tomar acciones. Este panel de control sirve como una fuente central de información, lo que te permite investigar antes de tomar una acción en el mismo motor de reglas que rige otras mitigaciones de abuso. También queremos ser claros y directos al invitar a los responsables de la toma de decisiones empresariales a este panel, ya que reconocemos que las conversaciones sobre el tráfico de IA tienen un conjunto más amplio de interesados que solo los usuarios especializados en seguridad.

PRÓXIMOS PASOS

El panel de control Attribution Business Insights es el siguiente paso crucial para proporcionar a los propietarios de sitios web la transparencia y el control necesarios para gestionar las amenazas de bots de inteligencia artificial en evolución y, de manera más amplia, configurar las nuevas dinámicas de Internet. Ya estamos investigando la próxima iteración con socios editoriales cercanos para crear un plano de visibilidad que cubra la seguridad desde la perspectiva del propietario del sitio web con contenido valioso y original para compartir.

A continuación, te mostramos una vista preliminar que incluye una nueva perspectiva para analizar la actividad de los rastreadores por artículo para revelar el interés que las empresas de IA tienen por diferentes piezas de contenido, diferentes campañas, etc.

Desglose de los artículos más populares según el volumen de tráfico. Muestra métricas clave como el tráfico de bots de IA vs. el tráfico de bots de otros vs. el tráfico humano, tanto directo como de referencia.