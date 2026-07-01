Día de la Independencia del Contenido: un año después, construyendo el modelo de negocio para la Internet agéntica

10 min de lectura

Hace un año, declaramos el Día de la Independencia del Contenido . En ese momento, podíamos ver lo que muchos en la industria comenzaban a percibir: los fundamentos económicos de Internet estaban cambiando. La adopción de la IA estaba acelerando, los editores experimentaban disminuciones rápidas en el tráfico de referencia, y las empresas de IA estaban rastreando la web a una escala sin precedentes, en general, sin declarar su intención real y casi siempre sin compensación.

Cambiamos los valores predeterminados. Para todos los nuevos dominios en Cloudflare, los rastreadores de entrenamiento de IA serían bloqueados por defecto a menos que los propietarios del dominio decidieran lo contrario. No hicimos esto para aislar la web. Lo hicimos porque creíamos que un ecosistema más saludable requería transparencia, control, escasez y, en última instancia, un mercado donde se pudiera valorar e intercambiar contenido de alta calidad de manera justa.

Un año después, ese mercado ha surgido. Pero la transformación de Internet ha ocurrido incluso más rápido de lo que anticipábamos. En este informe, compartimos puntos de datos clave que ilustran cómo ha cambiado rápidamente el modelo de negocio de Internet y qué significa este nuevo mercado de contenido para los editores y propietarios de los sitios.

Parte I: Internet ha cambiado, más rápido de lo que nadie esperaba

La curva de la adopción vertical

La IA no es solo otro ciclo tecnológico. Se trata de un cambio de plataforma que se está produciendo a una velocidad más del doble de la que tuvo la adopción de los teléfonos inteligentes. En solo 3,5 años, más del 30 % de la humanidad — 2,5 mil millones de usuarios activos — ha adoptado el uso regular de la IA generativa. La curva de la adopción no solo es pronunciada: se está volviendo vertical.

El declive de la web abierta

Nunca antes habíamos visto un cambio tan rápido en la forma en que los humanos interactúan con la información, realizan su trabajo y pasan tiempo en línea.

La forma en que las personas usan Internet está cambiando drásticamente. Hoy en día, por cada hora que se pasa en línea buscando información, solo se dedican 15 minutos a la web abierta. El comportamiento tradicional de búsqueda se está desmoronando a medida que los usuarios se trasladan a la detección y al consumo impulsados por la IA. En lugar de visitar múltiples sitios para buscar y comparar información, los usuarios simplemente escriben un prompts y reciben una respuesta consolidada casi instantánea.

La Internet agéntica está aquí

Este año, el tráfico de agentes cruzó un umbral histórico por primera vez: más del 50 % del tráfico en Internet ahora no es humano. Este cambio tiene implicaciones asombrosas para los editores, propietarios de contenido y el futuro de la web abierta.

Los rastreadores cambiaron su propósito

Al observar los rastreadores que Cloudflare identifica según el propósito, la composición del tráfico de rastreadores cuenta la historia de forma clara:

El 52 % de las solicitudes de los rastreadores ahora son para el entrenamiento de la IA a partir de junio de 2026, frente al 22 % en la primavera de 2025.

Los rastreadores de uso mixto (aquellos que combinan búsqueda, uso de agentes y entrenamiento) representan más del 36 % de la actividad.

El rastreo puro de búsqueda ahora representa una pequeña y decreciente parte de la actividad total de los rastreadores, a pesar de seguir siendo crucial para la visibilidad de los editores.

A medida que el entrenamiento de la IA se convierte en un impulsor principal de la actividad de los rastreadores, la capacidad de distinguir entre la detección y el entrenamiento se vuelve cada vez más importante. Los rastreadores de uso mixto borran esa distinción, colocando a los propietarios de contenido en una posición difícil: elegir entre seguir siendo detectables en la era agéntica y regalar su contenido más valioso sin compensación.

El antiguo modelo de negocio ha desaparecido

Durante décadas, el modelo económico de la web abierta fue sencillo. Los creadores de contenido intercambiaron acceso a su contenido por visibilidad en los motores de búsqueda, lo que devolvía tráfico de referencia. Ese tráfico se convirtió en el mecanismo principal a través del cual los editores, creadores y empresas generaron valor económico.

Pero hoy, ese intercambio se está desmoronando. El contenido sigue siendo rastreado, indexado y utilizado, pero cada vez más sin que el tráfico correspondiente regrese a la fuente. A medida que los sistemas de IA responden preguntas, comparan productos, realizan investigaciones y completan tareas directamente, la información de la web abierta se está integrando cada vez más en los sistemas de entrenamiento y recuperación de la IA. La pregunta existencial que esto plantea es simple: si el contenido se consume sin que las audiencias visiten la fuente, ¿cómo se sostienen los creadores de contenido?

Las implicaciones son independientes de la industria

Las primeras industrias en sentir el impacto fueron las organizaciones de noticias y las empresas de medios. Hoy, dinámicas similares están afectando a empresas de los sectores minorista, de software, de informática y financiero. En algunas de las categorías más rastreadas, el tráfico humano ha disminuido hasta un 40 % en menos de un año.

Muchos editores se están preparando ahora para lo que llaman "Google Zero", es decir, un mundo donde poco o nada de tráfico proviene de las referencias de búsqueda.

Las implicaciones se extienden a prácticamente todas las industrias. Cualquier organización que publique información de propiedad intelectual en Internet necesitará entender cómo operar en una era agéntica. Esta dinámica importa no solo a los propietarios de contenido, sino a todos nosotros. Internet es una parte crítica de la economía global y uno de los recursos públicos más importantes del mundo para dar a conocer información. Garantizar que siga siendo saludable y sostenible es esencial para todos.

Parte II: El mercado ha surgido

Lo que construimos

Cuando lanzamos el Día de la Independencia del Contenido, nos comprometimos a tres cosas:

Transparencia y control para los propietarios de los sitios, lo que les permite definir cómo se accede y se monetiza su contenido. Herramientas que crean escasez, y devuelven el equilibrio de poder a los propietarios de contenido. Un mercado donde los creadores de contenido y las empresas de IA de todos los tamaños pueden detectar, licenciar y determinar el valor del contenido de manera más eficiente.

Un año después, un mercado para el contenido monetizado está aquí, y las condiciones para un mercado dinámico se están formando.

La transparencia y el control crearon escasez

Históricamente, los editores han tenido visibilidad limitada sobre cómo las empresas de IA acceden y utilizan su contenido. A medida que el tráfico de referencia disminuyó, esa falta de visibilidad se convirtió en un problema económico que llevó a los editores a buscar nuevas formas de obtener valor.

Las herramientas de atribución, inteligencia empresarial y aplicación de Cloudflare brindaron a los editores visibilidad sobre el consumo de la IA a nivel de red, un mecanismo de aplicación mucho más eficaz que los estándares voluntarios como robots.txt. Por primera vez, los editores pudieron determinar cómo se accedía a su contenido y cómo se monetizaba. Ese control creó escasez, y fomentó una economía de contenido basada en la oferta y la demanda.

La escasez creó más recursos

Los editores que ejercieron control sobre el acceso crearon escasez con éxito, lo que les dio ventaja para negociar mejores acuerdos. Por primera vez, los editores obtuvieron datos de atribución a nivel de operador: evidencia de la frecuencia con la que los LLM intentaron acceder a su contenido, qué LLMs competitivos estaban rastreando, cuáles eran sus URL más demandadas y cómo eran sus proporciones de rastreo a referidos. Esto redujo la asimetría de información en las discusiones sobre licencias y permitió a los editores negociar desde una posición de conocimiento.

Estos recursos están cambiando el equilibrio de poder

Esto ha empoderado a nuestros clientes. A medida que han obtenido una mayor visibilidad sobre cómo los sistemas de IA acceden y usan su contenido, están mejor preparados para comprender las implicaciones para sus negocios y para articular con mayor confianza el valor de la información, la marca y las audiencias que han construido.

A medida que cambia el equilibrio de poder entre los propietarios de contenido y las empresas de IA, está surgiendo una economía de licencias:

Se han firmado más de 50 acuerdos entre editores e IA desde 2023.

Las principales empresas de IA ahora licencian activamente contenido, reconociendo cada vez más el valor del contenido diferenciado y premium.

Los modelos de licenciamiento colectivo siguen surgiendo y escalando.

Los grandes editores están asegurando acuerdos de licencia significativos, demostrando que el contenido tiene un valor económico real dentro del ecosistema de la IA.

La conversación ya no se trata de si el contenido debe ser compensado. La conversación ahora es cómo.

El mercado está madurando, pero persisten las ineficiencias

Los primeros acuerdos de licencia demostraron que existe la demanda, pero las licencias hoy en día son en gran medida personalizadas y es poco probable que reemplacen totalmente los ingresos perdidos por referencias, publicidad y afiliados. Como resultado, los editores optimizan cada vez más sus contenidos para el consumo por parte de la IA, mientras que mantienen la detección humana tradicional y exploran nuevas vías de monetización.

La oferta y la demanda siguen siendo difíciles de igualar de manera eficiente, y aunque se entiende que no todo el contenido tiene el mismo valor, la valoración del contenido sigue sin resolverse.

El problema de convergencia de Google

No se puede completar una discusión sobre este mercado sin abordar el papel único de Google. Google sigue siendo la puerta de entrada dominante para la detección en línea, y representa aproximadamente el 88 % del tráfico de las referencias. Pero cada vez más, Google ayuda a los usuarios a consumir contenido directamente dentro de las experiencias de IA de Google.

La detección y el consumo tienen propósitos fundamentalmente diferentes. La búsqueda dirige a los usuarios al contenido, mientras que las experiencias impulsadas por la IA cada vez más lo resumen y reutilizan sin requerir que los usuarios visiten la fuente. Los propietarios de sitios web ven estas actividades de manera diferente porque una genera tráfico, mientras que la otra lo sustituye cada vez más.

Estas diferencias se vuelven especialmente importantes cuando los propietarios de los sitios deciden quiénes deben tener acceso a su contenido y con qué propósito. La mayoría de las principales empresas de IA separan los rastreadores de detección de los rastreadores de entrenamiento, lo que facilita relativamente que los editores permitan el acceso al contenido para un propósito u otro. Google no lo hace. Hoy, Google tiene acceso a aproximadamente el doble de información que las principales empresas de IA porque Google utiliza un bot de uso mixto que dificulta que los clientes participen en el ecosistema de búsqueda de Google sin también participar en el ecosistema de IA de Google.

A diferencia de otros proveedores de IA, el rastreador de uso mixto de Google también limita la transparencia para los propietarios de los sitios. Debido a que la detección y el acceso de la IA se combinan en un solo rastreador, los editores no pueden saber por qué Google está accediendo a su contenido ni distinguir entre el tráfico utilizado para búsqueda y el tráfico utilizado para las experiencias de IA. También pierden la visibilidad y las evidencias que provienen de poder permitir o bloquear estas actividades de manera independiente a nivel de red.

Esta dinámica ha acelerado la demanda de una mayor transparencia y control, así como de nuevos modelos de monetización para servir mejor tanto a los propietarios del contenido como a las empresas de IA de todos los tamaños.

Parte III: Una vista única del ecosistema

Cloudflare se encuentra en la intersección de la economía agéntica emergente.

Más del 20 % de la web se protege con la red de Cloudflare. Del total de los sitios web más visitados del mundo, el 36 % confía en nuestra red, y más del 40 % de las empresas de la lista de Fortune 500 son clientes de Cloudflare. Casi el 80 % de las principales empresas de IA utilizan Cloudflare, junto con miles de desarrolladores y empresas emergentes de IA.

Esta posición única nos da visibilidad de ambos lados del mercado. Vemos a los propietarios de contenido creando contenido, a las compañías de IA consumiéndolo, y los códigos cada vez más conectándolos. Esa perspectiva nos ha brindado una visión única de cómo ha evolucionado el mercado durante el último año y lo que ahora requiere.

Parte IV: Aprendizajes de un mercado emergente

A medida que los editores y las compañías de IA se adaptan a una nueva economía agéntica, Cloudflare ha obtenido una comprensión más clara de lo que el ecosistema necesita ahora.

La transparencia debe convertirse en el estándar

Los propietarios de contenido necesitan cada vez más visibilidad y control sobre quién accede a su contenido, cómo se utiliza y con qué propósito. Las empresas de IA reconocen cada vez más que la transparencia genera confianza y reduce la fricción con los editores. La visibilidad y la aplicación ya no son solo preocupaciones de seguridad: se han convertido en requisitos comerciales que influyen directamente en las negociaciones de licencias y la toma de decisiones comerciales.

Para ayudar a que la transparencia sea el estándar, Cloudflare continúa invirtiendo en una mejor atribución, medición y controles para editores que brindan a los propietarios de contenido mayor visibilidad y control sobre cómo se accede y se utiliza su contenido.

A medida que la industria avanza hacia una mayor transparencia, creemos que la autoidentificación verificable de bots y las declaraciones de intención de rastreo son fundamentales para un ecosistema sostenible. Hoy, más de un tercio de la actividad de rastreo en nuestra red todavía proviene de bots de uso mixto que hacen imposible que los propietarios de contenido distingan la intención del rastreo. Estamos participando activamente con el ecosistema e invirtiendo en herramientas para ayudar a reducir ese número a cero para esta fecha el próximo año.

Una mejor IA requiere mejores códigos

Durante el último año, se ha vuelto cada vez más claro que las empresas de IA necesitan más que un acceso al contenido. Necesitan mejores formas de determinar qué acceder, cuándo acceder y con qué frecuencia cambia. El rastreo indiscriminado desperdicia recursos informáticos para las empresas de IA y crea una carga innecesaria de ancho de banda para los editores, y reduce la eficiencia en todo el ecosistema.

Creemos que mejores respuestas requieren mejor inteligencia. Estamos invirtiendo en códigos actuales en tiempo real con mayor confianza, calidad y relevancia para ayudar a las empresas de IA a detectar información diferenciada, mientras reducimos el rastreo innecesario en toda la web.

Los mercados necesitan mejor detección antes que mejores precios

Creemos que una mejor detección debe preceder a un mejor precio. Para que el mercado madure, los editores y las empresas de IA necesitan mejor información entre sí. Estamos invirtiendo en una información de mercado más rica, codificación del contenido y capacidades que mejoran la detección entre ambas partes del ecosistema, estableciendo la base para los mecanismos de mercado más escalables con el tiempo.

Parte V. Construir la infraestructura para la Internet agéntica

Hace un año, el Día de la Independencia del Contenido introdujo una idea sencilla: los propietarios de contenido deberían tener mayor control sobre cómo las empresas de IA acceden y usan su información.

Durante los últimos doce meses, ese control ayudó a dar lugar a un mercado. La transparencia creó escasez. La escasez creó más recursos. Estos recursos aceleraron la concesión de licencias. Lo que antes era una discusión teórica sobre el futuro de la IA y el contenido se ha convertido en un mercado activo, con editores, empresas de IA y proveedores de tecnología adaptándose a un nuevo conjunto de realidades económicas.

El mercado está entrando ahora en una nueva fase que demanda nueva infraestructura. A medida que la Internet se vuelve cada vez más agéntica, los sistemas subyacentes que la respaldan deben evolucionar para gestionar permisos, licencias y transacciones comerciales a gran escala. Los propietarios de contenido y las empresas de IA necesitan formas más eficientes de conectarse e intercambiar valor. Creemos que estas capacidades convergerán en mecanismos programables y escalables para la detección y la monetización del contenido, reduciendo dificultades y desbloqueando formas más productivas de intercambio de valor.

El papel de Cloudflare es construir la infraestructura y la inteligencia empresarial, y contribuir a los estándares que permiten al mercado determinar el valor de manera más eficiente y ayudar a los editores y las empresas de IA a participar en una economía de contenido dinámico más saludable.

La Internet siempre ha evolucionado. Esta evolución es más rápida y más consecuente que la mayoría. Pero con la infraestructura adecuada, los incentivos correctos y un compromiso con la transparencia, creemos que la Internet agéntica puede volverse más sostenible, más eficiente y mejor para todos.

Metodología: Los datos en este informe se recopilan de Cloudflare Radar y de la presentación del Día del Inversor de Cloudflare 2026 .

Cloudflare Radar muestra información y tendencias globales en materia del tráfico, ataques y tecnologías de Internet. La finalidad de Radar, que se basa en los datos de la red global de Cloudflare, es ayudar a cualquier usuario a comprender lo que sucede en Internet desde el punto de vista de la seguridad, del rendimiento y del uso.

Cloudflare tiene una perspectiva excepcional de Internet gracias a su red global (una de las mayores del mundo, que abarca más de 330 ciudades en más de 100 países) y a los datos adicionales y anonimizados de la resolución de DNS público 1.1.1.1 de Cloudflare, una de las herramientas más utilizadas para navegar de forma rápida y privada en Internet. Más del 20 % de la web se protege con la red de Cloudflare.