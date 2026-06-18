Celebramos el 12.º aniversario de Project Galileo

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Hace doce años este mes, Cloudflare puso en marcha un proyecto ambicioso basado en una idea sencilla: nadie debería quedarse sin conexión solo porque alguien más influyente no esté de acuerdo con él. En la actualidad, Project Galileo ofrece acceso gratuito a servicios de ciberseguridad a más de 3400 sitios web de periodistas, defensores de los derechos humanos y otras organizaciones sin ánimo de lucro en 120 países. Seguimos creyendo que una red de Internet mejor es aquella en la que cualquier persona con una idea puede llegar a una audiencia global.

Cada año, en el aniversario de Project Galileo, anunciamos nuevos productos, programas y asociaciones estratégicas. Para celebrar nuestro 12.º aniversario este año, vamos a publicar nuestro primer informe detallado sobre los ciberataques dirigidos contra la sociedad civil, vamos a dar a conocer casos prácticos que analizan las necesidades de seguridad de 16 participantes en Project Galileo y vamos a anunciar nuevos socios del proyecto.

Nuevo informe anual sobre los ciberataques contra la sociedad civil global

Como Project Galileo incluye ahora 3400 dominios que pertenecen a organizaciones en más de 120 países, Cloudflare tiene acceso a datos únicos sobre las ciberamenazas, los ataques y las tendencias contra la sociedad civil, un pilar fundamental de la democracia global. Además, como la red de Cloudflare abarca más de 335 ciudades en 125 países y protege al 20 % de la web, pudimos comparar también los ataques dirigidos a la sociedad civil con los dirigidos a la red de Internet en general. Puedes consultar el informe completo aquí.

Los datos de este año muestran que las organizaciones de la sociedad civil fueron objeto de ataques con mayor frecuencia, y a menudo con mayor intensidad, que otros usuarios de Internet. Los ciberataques solían coincidir con momentos clave en el trabajo de la sociedad civil, como la publicación de reportajes de investigación o la realización de campañas de sensibilización pública. Nuestras principales conclusiones incluyen:

Los ataques DDoS fueron la amenaza cibernética más habitual contra la sociedad civil. Lo que más los caracterizaba era su duración, ya que algunos se prolongaban durante días y semanas.

Los grupos de la sociedad civil se enfrentaron a intentos de aprovechar las vulnerabilidades de sus sitios web a un ritmo más de siete veces superior al de otros clientes de Cloudflare. Las organizaciones de medios de comunicación se vieron afectadas de manera desproporcionada.

Los periodistas que trabajan en el exilio se enfrentaron a un volumen de tráfico malicioso casi cuatro veces mayor que el de las organizaciones periodísticas en general.

Casi el 10 % de todos los correos electrónicos que Cloudflare procesó para la sociedad civil incluía material potencial de phishing.

Terminamos nuestro informe con un llamamiento a la acción: garantizar una ciberseguridad sencilla y asequible para todos, aumentar la transparencia sobre los ciberataques y los cortes de Internet, e integrar de forma predeterminada la IA y las protecciones poscuánticas en las herramientas de seguridad. Esperamos que este informe sirva de recurso para la sociedad civil, los responsables políticos y el público en general que quiera entender y responder a los ciberataques. En el futuro, tenemos previsto publicarlo anualmente, lo que nos permitirá comparar las tendencias de las ciberamenazas a lo largo del tiempo.

Además del informe, Cloudflare ha publicado los siguientes casos prácticos cualitativos que añaden contexto sobre las necesidades de seguridad de cada organización.

Damos la bienvenida a nuevos socios

El éxito de Project Galileo depende de sus 59 socios de la sociedad civil. Cada organización que solicita participar en el programa es revisada y aprobada por uno de estos socios. Estos grupos aportan su tiempo y experiencia de forma voluntaria, a menudo revisando varias solicitudes al día, para ayudar a garantizar que nuestros servicios lleguen a las organizaciones que más lo merecen.

Con el tiempo, estas relaciones no solo han ayudado a que Project Galileo se convierta en el programa que es hoy, sino que también han puesto en marcha iniciativas completamente nuevas, como nuestra asociación de seguridad del correo electrónico con Protect.ngo (anteriormente CyberPeace Institute) o nuestro trabajo de apoyo a la evolución de Internet en las escuelas públicas a través del proyecto Giga de UNICEF.

Durante varios años, uno de nuestros objetivos para Project Galileo ha sido llegar a más organizaciones en regiones fuera de Norteamérica y Europa. Parte de ese esfuerzo ha sido asistir a eventos regionales como RightsCon en Costa Rica (2023) y Taiwán (2025) para hablar directamente con las organizaciones locales de derechos digitales. También hemos dado la bienvenida a nuevos socios que aportan sus propias redes y comunidades activas al programa. Por ejemplo, el año pasado anunciamos dos nuevos socios en la región de Asia-Pacífico: EngageMedia y OpenCulture Foundation.

Debido a los nuevos servicios que hemos añadido recientemente a Project Galileo para ayudar a las organizaciones de noticias locales a proteger su contenido de los rastreadores de IA, este año, nuestra colaboración se centró en grupos que apoyan a los periodistas. Para ello, nos complace anunciar tres nuevos socios:

Organización Descripción País / región de operación International Center for Journalists Organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el periodismo independiente de alta calidad. Ofrece formación, becas, tutorías y apoyo financiero a periodistas, y se especializa en ayudar a los periodistas a aprovechar las tecnologías digitales. Con sede en Estados Unidos y apoyo a periodistas en más de 180 países. Media Cluster Norway Centro de innovación centrado en la tecnología multimedia de nueva generación. Ofrece espacios de investigación colaborativa, oportunidades de financiación, incubadoras de empresas y eventos para establecer contactos a más de 100 creadores y redacciones locales. Noruega ONG-ISAC Red sin ánimo de lucro dedicada a proteger a la sociedad civil de las amenazas a la ciberseguridad. Proporciona información sobre amenazas, coordinación defensiva, formación y soporte a su red de más de 1000 organizaciones sin ánimo de lucro. Estados Unidos

¡Seguimos protegiendo a la sociedad civil en todo el mundo!

El nuevo informe de hoy, los casos prácticos y los nuevos socios tienen como objetivo común avanzar hacia la meta fundamental de Project Galileo: garantizar que los ciberataques no silencien a las organizaciones que trabajan en ámbitos vulnerables y esenciales, como el periodismo y los derechos humanos.