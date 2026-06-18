Celebramos el 12.º aniversario de Project Galileo

Hace doce años este mes, Cloudflare puso en marcha un proyecto ambicioso basado en una idea sencilla: nadie debería quedarse sin conexión solo porque alguien más influyente no esté de acuerdo con él. En la actualidad, Project Galileo ofrece acceso gratuito a servicios de ciberseguridad a más de 3400 sitios web de periodistas, defensores de los derechos humanos y otras organizaciones sin ánimo de lucro en 120 países. Seguimos creyendo que una red de Internet mejor es aquella en la que cualquier persona con una idea puede llegar a una audiencia global.
Cada año, en el aniversario de Project Galileo, anunciamos nuevos productos, programas y asociaciones estratégicas. Para celebrar nuestro 12.º aniversario este año, vamos a publicar nuestro primer informe detallado sobre los ciberataques dirigidos contra la sociedad civil, vamos a dar a conocer casos prácticos que analizan las necesidades de seguridad de 16 participantes en Project Galileo y vamos a anunciar nuevos socios del proyecto.
Nuevo informe anual sobre los ciberataques contra la sociedad civil global
Como Project Galileo incluye ahora 3400 dominios que pertenecen a organizaciones en más de 120 países, Cloudflare tiene acceso a datos únicos sobre las ciberamenazas, los ataques y las tendencias contra la sociedad civil, un pilar fundamental de la democracia global. Además, como la red de Cloudflare abarca más de 335 ciudades en 125 países y protege al 20 % de la web, pudimos comparar también los ataques dirigidos a la sociedad civil con los dirigidos a la red de Internet en general. Puedes consultar el informe completo aquí.
Los datos de este año muestran que las organizaciones de la sociedad civil fueron objeto de ataques con mayor frecuencia, y a menudo con mayor intensidad, que otros usuarios de Internet. Los ciberataques solían coincidir con momentos clave en el trabajo de la sociedad civil, como la publicación de reportajes de investigación o la realización de campañas de sensibilización pública. Nuestras principales conclusiones incluyen:
Los ataques DDoS fueron la amenaza cibernética más habitual contra la sociedad civil. Lo que más los caracterizaba era su duración, ya que algunos se prolongaban durante días y semanas.
Los grupos de la sociedad civil se enfrentaron a intentos de aprovechar las vulnerabilidades de sus sitios web a un ritmo más de siete veces superior al de otros clientes de Cloudflare. Las organizaciones de medios de comunicación se vieron afectadas de manera desproporcionada.
Los periodistas que trabajan en el exilio se enfrentaron a un volumen de tráfico malicioso casi cuatro veces mayor que el de las organizaciones periodísticas en general.
Casi el 10 % de todos los correos electrónicos que Cloudflare procesó para la sociedad civil incluía material potencial de phishing.
Terminamos nuestro informe con un llamamiento a la acción: garantizar una ciberseguridad sencilla y asequible para todos, aumentar la transparencia sobre los ciberataques y los cortes de Internet, e integrar de forma predeterminada la IA y las protecciones poscuánticas en las herramientas de seguridad. Esperamos que este informe sirva de recurso para la sociedad civil, los responsables políticos y el público en general que quiera entender y responder a los ciberataques. En el futuro, tenemos previsto publicarlo anualmente, lo que nos permitirá comparar las tendencias de las ciberamenazas a lo largo del tiempo.
Además del informe, Cloudflare ha publicado los siguientes casos prácticos cualitativos que añaden contexto sobre las necesidades de seguridad de cada organización.
Organización
Descripción
País / región de operación
SHARE Foundation
Organización sin ánimo de lucro que defiende la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos digitales.
Serbia
Hledaczvirat
Plataforma o base de datos en línea para encontrar mascotas extraviadas, que pone en contacto a los dueños con los refugios de animales.
República Checa
Iran Watch / The Wisconsin Project
Proyecto de investigación que analiza la capacidad armamentística de Irán y las cuestiones relacionadas con la no proliferación, dirigido por el Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.
Estados Unidos
Boletín de los Científicos Atómicos
Organización mediática sin ánimo de lucro que se ocupa del riesgo nuclear, el cambio climático y las tecnologías disruptivas.
Estados Unidos
La Real Sociedad Meteorológica
Sociedad dedicada a la ciencia meteorológica y climática, que apoya la investigación, la formación y la acreditación profesional en el ámbito de la meteorología.
Reino Unido
Project Ainita
Colectivo de ingenieros que desarrolla herramientas y lleva a cabo investigaciones para organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas que trabajan en entornos de alto riesgo.
Global
Ukraine War Archive
Archivo digital que documenta y conserva las pruebas de los crímenes de guerra y los acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ucrania
Our World in Data
Investigación y publicación de datos sobre problemas globales como la pobreza, la salud y el clima.
Reino Unido
Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho
Grupo de expertos centrado en crear sistemas judiciales accesibles y en resolver los problemas de justicia que afectan a personas de todo el mundo.
Países Bajos
Center for American Progress
Grupo de expertos en investigación y promoción de políticas públicas.
Estados Unidos
Sea Shepherd Brazil
Sección brasileña de Sea Shepherd, una organización dedicada a la conservación marina que protege la fauna y los ecosistemas oceánicos.
Brasil
elTOQUE
Medio de comunicación digital independiente que cubre la actualidad de Cuba, incluyendo noticias, economía y el seguimiento de los tipos de cambio.
Global
Humanitix
Plataforma de venta de entradas sin ánimo de lucro que dona las comisiones por reserva a organizaciones benéficas dedicadas a la educación y la salud infantil.
Australia
Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP)
Red mundial de periodismo de investigación que saca a la luz el crimen organizado y la corrupción.
Países Bajos
Activist Rights
Recurso de información legal para activistas sobre sus derechos y riesgos legales durante las protestas y campañas.
Australia
China Digital Times
Página web de noticias bilingüe que trata temas como la censura, los derechos humanos y la política en China.
Estados Unidos
Damos la bienvenida a nuevos socios
El éxito de Project Galileo depende de sus 59 socios de la sociedad civil. Cada organización que solicita participar en el programa es revisada y aprobada por uno de estos socios. Estos grupos aportan su tiempo y experiencia de forma voluntaria, a menudo revisando varias solicitudes al día, para ayudar a garantizar que nuestros servicios lleguen a las organizaciones que más lo merecen.
Con el tiempo, estas relaciones no solo han ayudado a que Project Galileo se convierta en el programa que es hoy, sino que también han puesto en marcha iniciativas completamente nuevas, como nuestra asociación de seguridad del correo electrónico con Protect.ngo (anteriormente CyberPeace Institute) o nuestro trabajo de apoyo a la evolución de Internet en las escuelas públicas a través del proyecto Giga de UNICEF.
Durante varios años, uno de nuestros objetivos para Project Galileo ha sido llegar a más organizaciones en regiones fuera de Norteamérica y Europa. Parte de ese esfuerzo ha sido asistir a eventos regionales como RightsCon en Costa Rica (2023) y Taiwán (2025) para hablar directamente con las organizaciones locales de derechos digitales. También hemos dado la bienvenida a nuevos socios que aportan sus propias redes y comunidades activas al programa. Por ejemplo, el año pasado anunciamos dos nuevos socios en la región de Asia-Pacífico: EngageMedia y OpenCulture Foundation.
Debido a los nuevos servicios que hemos añadido recientemente a Project Galileo para ayudar a las organizaciones de noticias locales a proteger su contenido de los rastreadores de IA, este año, nuestra colaboración se centró en grupos que apoyan a los periodistas. Para ello, nos complace anunciar tres nuevos socios:
Organización
Descripción
País / región de operación
International Center for Journalists
Organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el periodismo independiente de alta calidad. Ofrece formación, becas, tutorías y apoyo financiero a periodistas, y se especializa en ayudar a los periodistas a aprovechar las tecnologías digitales.
Con sede en Estados Unidos y apoyo a periodistas en más de 180 países.
Media Cluster Norway
Centro de innovación centrado en la tecnología multimedia de nueva generación. Ofrece espacios de investigación colaborativa, oportunidades de financiación, incubadoras de empresas y eventos para establecer contactos a más de 100 creadores y redacciones locales.
Noruega
ONG-ISAC
Red sin ánimo de lucro dedicada a proteger a la sociedad civil de las amenazas a la ciberseguridad. Proporciona información sobre amenazas, coordinación defensiva, formación y soporte a su red de más de 1000 organizaciones sin ánimo de lucro.
Estados Unidos
¡Seguimos protegiendo a la sociedad civil en todo el mundo!
El nuevo informe de hoy, los casos prácticos y los nuevos socios tienen como objetivo común avanzar hacia la meta fundamental de Project Galileo: garantizar que los ciberataques no silencien a las organizaciones que trabajan en ámbitos vulnerables y esenciales, como el periodismo y los derechos humanos.
De cara al futuro, seguimos comprometidos a encontrar nuevas formas de ampliar nuestra protección a los grupos de riesgo de todo el mundo. Si tu organización quiere beneficiarse de la protección que ofrece Project Galileo, visita cloudflare.com/es-es/galileo/.