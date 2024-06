Cloudflare gewinnt Rechtsstreit mit Patent-Troll Sable

12.02.2024

Vergangenen Donnerstag, an einem klaren, sonnigen Morgen in Waco (US-Bundesstaat Texas), haben die Geschworenen in diesem Prozess nach weniger als zwei Stunden Beratungszeit ihr Urteil gefällt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Cloudflare nicht – wie von Sable IP und Sable Networks geltend gemacht... ...